2023 DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİ | Türk hava gücü listeye yine damga vurdu! İşte Türkiye, ABD, Rusya güncel sıralama...

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Türkiye'nin askeri ve siyasi alanlarda sarsılmaz bir konuma erişmesi, tüm dünya tarafından konuşulmaya devam ediyor. Son dönemlerde Türk-Yunan donanma ve hava gücü kıyaslamalarının ardından akıllara dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi geldi.