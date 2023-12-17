2023 DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİ | Türk hava gücü listeye yine damga vurdu! İşte Türkiye, ABD, Rusya güncel sıralama...

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2023 listesi ABD merkezli internet sitesi Global Firepower tarafından açıklandı. Liste hazırlanırken, ülkelerin savaş uçağı sayısı, aktif personel sayısı gibi faktörler göz önünde bulunduruluyor. Birçok ülkeyi geride bırakan Türk Hava Kuvvetleri, listeye damga vurdu. İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 20223 listesi ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri...
Türkiye'nin askeri ve siyasi alanlarda sarsılmaz bir konuma erişmesi, tüm dünya tarafından konuşulmaya devam ediyor. Son dönemlerde Türk-Yunan donanma ve hava gücü kıyaslamalarının ardından akıllara dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi geldi.
İşte Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri…
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