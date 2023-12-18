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Metrobüste uyuşturucu hazırladılar! Sosyal medyada paylaşınca ekipler harekete geçti! Sosyal medya hesapları da çukur! Müstehcenlik, silah...

İstanbul'da bu kadarı da olmaz dedirten bir olay yaşandı. Metrobüse binen 3 genç kadın herkesi şaşırtacak bir skandala imza attı. Seyir halinde olan bir metrobüste uyuşturucu hazırlayan kadınlar, o anları kaydedip sosyal medyada yayınladılar. Olayın ardından narkotik ekipleri harekete geçti. 3 kadın, yapılan operasyon ile yakalanarak emniyete götürüldü. Kadınların sosyal medya hesapları incelendiğinde müstehcen içerikler paylaştıkları göze çarparken, silahlı fotoğraflarının da bulunması dikkat çekti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 12:08 Güncelleme 18 Aralık 2023, 12:29
Metrobüste uyuşturucu hazırladılar! Sosyal medyada paylaşınca ekipler harekete geçti! Sosyal medya hesapları da çukur! Müstehcenlik, silah... 1

İstanbul'da görenleri hayrete düşürecek bir olay yaşandı. Metrobüse binen 3 kadın, metrobüs seyir halindeyken iddiaya göre, uyuşturucu madde hazırladı.

Metrobüste uyuşturucu hazırladılar! Sosyal medyada paylaşınca ekipler harekete geçti! Sosyal medya hesapları da çukur! Müstehcenlik, silah... 2

Kadınlardan birisi de o anları cep telefonu ile kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.

Metrobüste uyuşturucu hazırladılar! Sosyal medyada paylaşınca ekipler harekete geçti! Sosyal medya hesapları da çukur! Müstehcenlik, silah... 3

Görüntülerin ardından İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri harekete geçti.

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