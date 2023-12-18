Metrobüste uyuşturucu hazırladılar! Sosyal medyada paylaşınca ekipler harekete geçti! Sosyal medya hesapları da çukur! Müstehcenlik, silah...

İstanbul 'da görenleri hayrete düşürecek bir olay yaşandı. Metrobüse binen 3 kadın, metrobüs seyir halindeyken iddiaya göre, uyuşturucu madde hazırladı.

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Kadınlardan birisi de o anları cep telefonu ile kaydedip bir de sosyal medyada yayınladı.