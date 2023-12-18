Metrobüste uyuşturucu hazırladılar! Sosyal medyada paylaşınca ekipler harekete geçti! Sosyal medya hesapları da çukur! Müstehcenlik, silah...
İstanbul'da bu kadarı da olmaz dedirten bir olay yaşandı. Metrobüse binen 3 genç kadın herkesi şaşırtacak bir skandala imza attı. Seyir halinde olan bir metrobüste uyuşturucu hazırlayan kadınlar, o anları kaydedip sosyal medyada yayınladılar. Olayın ardından narkotik ekipleri harekete geçti. 3 kadın, yapılan operasyon ile yakalanarak emniyete götürüldü. Kadınların sosyal medya hesapları incelendiğinde müstehcen içerikler paylaştıkları göze çarparken, silahlı fotoğraflarının da bulunması dikkat çekti. İşte detaylar...