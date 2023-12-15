Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazada fren detayı! Şüpheli çarpışmadan 12 saniye sonra durmuş

Göçer kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölümün ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla Somali Cumhurbaşkanı 'nın oğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

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"KAZAYA SEBEBİYET VERECEK BİR UNSUR YOK"

Olayın ardından bugün adli trafik bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, kazanın olduğu gün havanın açık olduğu, yerleşim yeri içi yolun düz ve yol yüzeyinin kuru olduğu belirtildi. Ayrıca, yolda kazaya etken olabilecek herhangi bir sorunun olmadığı ifade edildi.