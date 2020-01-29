ŞOK'tan fitness ve spora gidenlere özel ürünler! 29 Ocak 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
ŞOK marketlerde çarşamba günü indirimlerinin neler olduğu merak ediliyordu. 29 Ocak kataloğunu geçtiğimiz gün yayımlayan ŞOK marketler, sporculara özel birçok ürünü indirimli olarak satışa çıkardı. "Formuna Korumak Şok Ucuz" başlığı altında duyurduğu spor ürünleri arasında, pilates eğitim seti, egzersiz seti, boks torbası ve eldiveni, spor çantaları, protein bar, proteinli süt gibi ürünler yer alıyor. İşte 29 Ocak 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
29.01.2020 09:11
- Son Güncelleme: 29.01.2020 09:11
ŞOK 29 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK marketlerin bu haftaki kataloğunda gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra en çok dikkat çekenler arasında sporcu ürünleri yer alıyor. 29 Ocak itibarıyla satışa çıkan bu indirimli ürünlerin listesine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte 29 Ocak 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu fiyat ve ürün listesi...
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