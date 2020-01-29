Günlük burç yorumları – 29 Ocak 2020 Çarşamba

BOĞA:

Bugün kendinizi duygusal anlamda kısıtlanmış hissediyor ve duygularınızı istediğiniz gibi sergileyemiyorsunuz. Çok çeşitli düşüncelere sahip olmanıza rağmen, ahlaki konulara geleneksel değer yargısıyla yaklaşarak, sizi tanıyan bir çok kişiye olumlu örnek oluyor ve çevrenizi etkiniz altına alabiliyorsunuz.