Günlük burç yorumları – 29 Ocak 2020 Çarşamba
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 29 Ocak Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Ay burcunuzda ilerliyor. Yüksek idealleriniz olan bir kişi olmanıza rağmen, bugün kendi içinizde çelişkiler içinde olacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda ilgilendiğiniz konulara odaklaşmak zorunda kalacak ve özel işlerinizi ihmal edeceksiniz. Değer yargılarınızın hiçbir şekilde tartışılmasından hoşlanmıyorsunuz.
BOĞA:
Bugün kendinizi duygusal anlamda kısıtlanmış hissediyor ve duygularınızı istediğiniz gibi sergileyemiyorsunuz. Çok çeşitli düşüncelere sahip olmanıza rağmen, ahlaki konulara geleneksel değer yargısıyla yaklaşarak, sizi tanıyan bir çok kişiye olumlu örnek oluyor ve çevrenizi etkiniz altına alabiliyorsunuz.
İKİZLER:
Ay'ın bulunduğu konum çevre ilişkilerinizi etkiliyor. Kız kardeşlerle veya yakın dostlarınızla iletişim içinde olacağınız bir gün. Arkadaşlarınızla aranızda güç bağı oluşturacak süreci kazanmalı ve çalışmalarınızda belli bir hedef seçmelisiniz. Değişim içinde olduğunuz zaman, ideallerinizi geciktirebiliyorsunuz.
YENGEÇ:
Bugün, sosyal yaşantınızla ilgili çalışmalar çok önemli olacak. Yaşamınıza yeni bir hareket ve eğlence kazandırabilirsiniz. Görüşeceğiniz kişilerin farklı özelliklerine ve size kazandıracağı prestijlere değer veriyorsunuz ve hırslarınızda aşırıya kaçacaksınız. Rekabetçi yapınızı sessizce sürdürüyor, yeni kaynaklardan faydalanmak istiyorsunuz.
ASLAN:
Ay, kombinasyon burcunuz Koç'ta ilerlerken, sosyal ilişkilerinizde duygularınızı ön plana çıkarmadan önce çevrenizi sınamaktan yanasınız. Gücünüzü ve enerjinizi kişisel ilişkilerinizde kullanmak için, uygun bir gün olmasına rağmen, her konuda temkinli olmalısınız. Bugün kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilirsiniz.