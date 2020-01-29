Deprem kahinleri Frank Hoogerbeets, Dyson Lin sınırı aştı! Hem kapıştılar hem de 400 TL için...

KENDİ CİHAZINI PAZARLIYOR

Lin'in tüm iddiaları ise kendi buluşu olduğunu söylediği ve Air-2 adını verdiği bir kodlama sistemine dayanıyor. Fay hatları ve yer kabuğunun altından veri toplamayan Lin, kendi icadı olduğunu söylediği kodlama cihazını 2 bin Tayvan doları (400 TL'ye) pazarlamaya çalışıyor. Bilim insanları ise, Dyson Lin'in deprem tahmin metodu ve pazarlamaya çalıştığı cihazın hiç bir geçerliliği olmadığını söylüyor. Son 6 aylık dönemde kendi internet sayfasından 7 ve üzeri büyüklükte 27 adet deprem olacağını söyleyen Lin'in tahminleri boşa çıkarken, sosyal medyada bazı vatandaşlar Lin için 'deprem kâhini' gibi yorumlarda bulunuyor.