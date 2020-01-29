Deprem kahinleri Frank Hoogerbeets, Dyson Lin sınırı aştı! Hem kapıştılar hem de 400 TL için...
Frank Hoogerbeets, Dyson Lin, Ronald Karel ve nicesi... İnsanlığın en çok korktuğu doğal afetlerden biri olan deprem 2020 yılının başından bu yana sürekli gündemde. Hem Türkiye'de hem dünyada peşi sıra depremler oluyor. Malumunuz son olarak Türkiye'de Elazığ, Malatya ve Manisa depremleri meydana gelmişti. Peki depremler önceden bilinebilir mi? Aslında hayır. Ancak son dönemlerde kendilerini 'deprem kahini' olarak adlandıran birileri deprem tahminleri yapıyor. Kimi tahminleri tutuyor ama pek çoğu yanından bile geçmiyor. Ay hareketlerine göre deprem tahmin eden Frank Hoogerbeets, makine icat ettiğini söyleyen Dyson Lin. Üstelik durum öyle bir hal aldı ki Dyson Lin, deprem tahmin makinası satmaya çalışıyor, Frank Hoogerbeets ve yine Dyson Lin sosyal medya üzerinden tartışıyor. Bilim dışı yorumlar yapan 'deprem tellalları' arasında yabancılar da bilgi kirliliğini artırıyor.
Elazığ Sivrice merkezli büyük depremin ardından uzman olmayan kişilerin bilgi kirliliğine neden olan açıklamaları özellikle sosyal medya üzerinden ortalığa saçılmış durumda. Depreme yönelik bilim dışı yorumlar yapanlar arasında bazı yabancılar da var.
Kendisini 'Tayvan Deprem Tahmin Enstitüsü'nün kurucusu olarak tanımlayan Dyson Lin, bilim insanlarına göre, deprem üfürükçülerinin başında geliyor. Ülkesinde halkı kandırdığı ve yanlış bilgi verdiği gerekçesiyle 6 bin dolar para cezasına çarptırıldığı bilinen Lin, ofis ortamında, havadaki elektriği ölçtüğünü ve bundan yola çıkarak deprem tahmini yapabildiğini öne sürüyor.
KENDİ CİHAZINI PAZARLIYOR
Lin'in tüm iddiaları ise kendi buluşu olduğunu söylediği ve Air-2 adını verdiği bir kodlama sistemine dayanıyor. Fay hatları ve yer kabuğunun altından veri toplamayan Lin, kendi icadı olduğunu söylediği kodlama cihazını 2 bin Tayvan doları (400 TL'ye) pazarlamaya çalışıyor. Bilim insanları ise, Dyson Lin'in deprem tahmin metodu ve pazarlamaya çalıştığı cihazın hiç bir geçerliliği olmadığını söylüyor. Son 6 aylık dönemde kendi internet sayfasından 7 ve üzeri büyüklükte 27 adet deprem olacağını söyleyen Lin'in tahminleri boşa çıkarken, sosyal medyada bazı vatandaşlar Lin için 'deprem kâhini' gibi yorumlarda bulunuyor.
'TUTMAZSA DEĞİŞTİRİYOR'
"Bu şahıs, radyoda hışırtılar yükselirse deprem olacağını öne süren bir simsar. Sözde deprem araştırmaları yapan bu kişinin 30-40 liralık cihazı, 400-500 liraya satmaya çalıştığını tespit ettik. Lin, internet sayfasında hava, su ve bitkilerden gelen elektrik sinyalleriyle deprem tahmini yaptığını söylüyor. Lin, liseye giden çocukların yapabilecekleri basit bir devreyle, bildiğimiz sıradan bir ofiste, havadaki elektriği ölçüyor ve deprem olacak diyor! Lin, geniş bir coğrafya içinde tahmin yapıyor, tahmini tutmazsa süreyi değiştiriyor, yine tutmazsa yeni süre veriyor. Halkımızı uyarıyoruz."