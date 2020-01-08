Günlük burç yorumları – 8 Ocak 2020 Çarşamba
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 8 Ocak Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
08.01.2020 09:42
- Son Güncelleme: 08.01.2020 09:42
KOÇ:
Huzursuz ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz. şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. bazen kendiniz ifade etmekte zorlandığınız için ilişkileriniz çıkmaza girebiliyorsunuz.
BOĞA:
Yaratıcılığını doğru kullandığınızda, her şey kısa sürede çözüyor. finansal işlerinizi yardımsız halletmek istiyorsunuz. düşünceleriniz farklı olduğu için, yanlış anlaşılma olasılığınız çok fazla.
İKİZLER:
İsteklerinizdeki artış, duygularınız ve kendi doğrularınız paralelinde önem kazanacak. düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirmek için konuları bütün yönleriyle kafanızda şekillendirmeniz gerekiyor.
YENGEÇ:
Kararlarınızı alırken, duygusal istekleriniz daha belirgin olduğu için, mantık ve hisler konusunda bocalayabilirsiniz. düşler ve gerçekler arsında gelip gitmekten vazgeçmelisiniz.
ASLAN:
Bugün, gücünüzün sınırlarını abartmamalısınız. altından kalkamayacağınız konulardan uzak kalmalısınız. anaç duygunuz size zarar verebilir. sanatla uğraşıyorsanız, çalışmalarınız yoğunlaşacak.