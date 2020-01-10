BİM 14 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri sürprizlerle dolu
BİM 14 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Salı günü müşterilerin beğenisine sunulacak BİM aktüel ürünler kataloğu temizlik ve bakım ürünlerinden oluşuyor. BİM müşterileri tarafından merak eilen güncel listeyi sayfamızda derledik. Peki, salı günü BİM'de hangi ürünler olacak? BİM 14 Ocak kampanyaları neler? İşte BİM 14 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu...
10.01.2020 15:09
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