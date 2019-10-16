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ŞOK'ta ne alırsan 2 TL! 16 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Sürpriz ürünler satışa çıktı

ŞOK aktüel ürünler listesi ile indirimli ürünler belli olmuştu. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı 16 Ekim ŞOK kataloğunda ne alırsan 2 TL olan ürünler dikkat çekiyor. Öte yandan, masa örtüsü, kurulama bezi, sofra bezi, silindir saklama kabı, tost makinesi gibi birçok üründe dikkat çekenler arasında. İşte 16 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

16.10.2019 09:09 - Son Güncelleme: 16.10.2019 09:09
ŞOK'ta ne alırsan 2 TL! 16 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Sürpriz ürünler satışa çıktı
ŞOK'ta ne alırsan 2 TL! 16 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Sürpriz ürünler satışa çıktı
ŞOK'ta ne alırsan 2 TL! 16 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Sürpriz ürünler satışa çıktı
ŞOK'ta ne alırsan 2 TL! 16 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Sürpriz ürünler satışa çıktı
ŞOK'ta ne alırsan 2 TL! 16 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu: Sürpriz ürünler satışa çıktı
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