Bilim insanları küçük kızın çektiği bu fotoğrafı açıklayamadı! Büyük sır dünyayı kasıp kavuruyor
Küçük kızın çektiği fotoğraf dünya basınında ilgi odağı oldu. Kimsenin akıl sır erdiremediği fotoğrafı inceleyen bilim insanları net bir açıklama yapamadı. Küçük kızın çektiği fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi görürken, bilim insanlarını bile şaşırttı. Peki bu fotoğrafı ilginç kılan ne? Dünyayı hayrete düşüren bilim insanlarının açıklayamadığı fotoğraf olay oldu. İşte o fotoğraf ve birçok gizeme sahip olan kareler...
Bilim insanlarının araştırdığı küçük kızın çektiği fotoğraf dünya basınının da ilgi odağı oldu. Kimsenin akıl sır erdiremediği fotoğrafı inceleyen bilim insanları net bir açıklama yapmaktan kaçındı. Küçük kızın çektiği fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi görürken, bilim insanlarını bile şaşkına çevirdi. Peki nedir bu fotoğrafı ilginç kılan? Dünyayı hayrete düşüren bilim insanlarının açıklayamadığı fotoğraf olay oldu. İşte o fotoğraf ve birçok gizeme sahip olan kareler...
Filippo Lippi tarafından yapılan "La Madonna e san Giovannino" tablosu. (15. yüzyıl) Yukarıdaki koyu renkli ve ışık saçan cisim sanki haraket ediyor gibi. Çünkü seyredenler var. Tablodaki adam ve köpek. Ressamın tablosuna aksettirdiği bu cisim hiçbir inanç ve dinsel anlatımla alakalı görünmüyor. Roma döneminde olduğu gibi günümüzde de "UFO" fenomenleri aynı şekilde gözlemlenmektedir.