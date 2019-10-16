Günlük burç yorumları – 16 Ekim 2019 Çarşamba
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 16 Ekim Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Yapmayı planladığımız işlerinizde daha temkinli ve ayrıntıcı davranacağınız bir gün. Atılımlarınızı yapmadan önce düşünmeli ve olayların sonucunda karşılaşabileceğiniz aksilikleri düşünmelisiniz. Bugün, kişisel çabalarınızın karşılıksız kalmayacağını bilmeli, ve çalışma sisteminizde karşılaşacağınız zorlukları yenmelisiniz
BOĞA.
Duygularınızdan emin olmadan konuşmak istemiyorsunuz. Bugün, içinde bulunacağınız şartları, ciddi bir bakış açısı içinde değerlendireceksiniz. Kendinizi ifade edecek konularda emin adımlarla ilerlerken, çevrenizden gelen sitemlere aldırmamalısınız. Gelecek günlerde, sizin gerçek değerinizi anlayacaklardır.
İKİZLER:
Arkadaşlarınızla birlikte yapacağınız ortak çalışmalarda, sistemli davranışlarınızın size sağlayacağı avantajlardan kazançlı çıkacaksınız. Çalışmalarınızda, karşı taraftan beklediğiniz tek şey, güven duygusu. Bir sınama duygusu içinde hareket edeceğiniz bugünde, sabırlı davranmakla kendinizi ispat edebileceksiniz.
YENGEÇ:
Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmaktan çekindiğiniz için, hayallerinizi saklama gereği duyabilirsiniz. Bugün, pratik düşünmenize rağmen düşünceleriniz paylaşmak konusunda çekimsersiniz Yolları kapsayan ve kültür yapınızı destekleyecek planlar yapabilirsiniz. Araştırmalarınızı detaylı bir şekilde derinleştirmeyi amaçlıyorsunuz.
ASLAN:
Aşk ve çevre ilişkilerinizi birbirine karıştırmak istemiyorsunuz. Bugün, bulanacağınız ortamlarda, emin olmadığınız konularda konuşmak istemiyorsunuz. Gizemli davranışlarınız küçük ayrıntıları bile önemli hale getirebilir. Maddi konularda istediğiniz güvenceyi çevrenizin size sağlamasını istemeniz konusunda haklısınız.