ŞOK'ta kışlık ihtiyaç indirimleri! 6 Kasım 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu ile birçok kampanya satışta
6 Kasım ŞOK kampanyaları satışa çıktı. Kışlık ihtiyaçların yer verildiği katalogda, gıda ürünlerinden bakım ürünlerine birçok ürün bu katalogda bulunuyor. Bir hafta sürecek indirim fırsatında neler olduğunu merak ediyorsanız sayfamızı inceleyebilirsiniz. Haftanın ŞOK indirimlerini sizler için derledik. İşte 6 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
06.11.2019 09:40
- Son Güncelleme: 06.11.2019 09:40
ŞOK market kampanyaları satışa çıktı. İndirimlerin en dikkat çekenleri arasında kışlık ürünler yer alıyor. Mont, erkek örme bere, erkek balıkçı bre, çocuk çift ponpunlu bere, kadın peluş/ip ponponlu bere, kadın boyunluk, çocuk atkı, bere eldiven takımı, kadın panço, kadın/çocuk ev babeti, simli kadın çorabı, erkek, kadın ve çocuk terlik çeşitleri müşterilerin beğenisine sunuldu. İşte 6 Kasım 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
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