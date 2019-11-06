Günlük burç yorumları – 6 Kasım 2019 Çarşamba

BOĞA:

Düşüncelerinizden taviz vermek istemediğiniz için, bugün inatçı fakat aktif bir gününüzdesiniz. Müdahaleci yönlerinizi kullanmalı ve yanlış giden işlerinizi hızlı bir şekilde düzeltmelisiniz. Arkadaşlarınızın bir çoğu sizden farklı düşüncelere sahip olmalarına rağmen, duygusal bağlarınızı güçlü tutmaktan hoşlanıyorsunuz..