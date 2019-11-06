GaleriYaşam

Günlük burç yorumları – 6 Kasım 2019 Çarşamba

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 6 Kasım Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

06.11.2019 09:40 - Son Güncelleme: 06.11.2019 09:40
Günlük burç yorumları – 6 Kasım 2019 Çarşamba

KOÇ:

Amaçlarınızı gerçekleştirmek için gerekli iş birliğine ihtiyacınız olacak. Arkadaşlarınızın size göstereceği dostluk karşısında, daha cesur davranacaksınız. Kendinizi güçlü hissetmeniz için, motivasyona ihtiyacınız var. Düşüncelerinizin onaylanması ile, hedefleriniz belli bir aktiflik kazanacak. Bugün Ay'dan olumlu etkiler alıyorsunuz.

Günlük burç yorumları – 6 Kasım 2019 Çarşamba

BOĞA:

Düşüncelerinizden taviz vermek istemediğiniz için, bugün inatçı fakat aktif bir gününüzdesiniz. Müdahaleci yönlerinizi kullanmalı ve yanlış giden işlerinizi hızlı bir şekilde düzeltmelisiniz. Arkadaşlarınızın bir çoğu sizden farklı düşüncelere sahip olmalarına rağmen, duygusal bağlarınızı güçlü tutmaktan hoşlanıyorsunuz..

Günlük burç yorumları – 6 Kasım 2019 Çarşamba

İKİZLER:

Bugün, kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacağınız bir gün. Ay tepe evinizde ilerlerken, kendinizi aşma konusunda size gereken avantajları sağlıyor. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz. Sabırlı olmak sizin olumlu yönünüz

Günlük burç yorumları – 6 Kasım 2019 Çarşamba

YENGEÇ:

Sezgilerinizin oldukça yüksek olduğu bir gün . Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Her zaman, geleneksel davrandığınız için, farklı bir tarzda hareket etmek istemiyorsunuz. Kazançlarınızla ilgili, sınırlarınızı genişletmek isteyişinizi, çevresel koşullarınızla birlikte değerlendirmelisiniz.

Günlük burç yorumları – 6 Kasım 2019 Çarşamba

ASLAN:

Bugün, karşılaşacağınız olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız. Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız. Yaşamınıza geçirmeyi düşündüğünüz istekleriniz karşısında sabırlı olmalı, karşınızdaki kişilerin fikirlerine saygı göstermelisiniz.Bugün, partnerinizden beklediğiniz duygusal destek gelecektir.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Dikkat! Mide kanseri sinsice ilerliyor... | Mide kanserinin belirtileri nelerdir? Mide kanseri nasıl tedavi edilir?
Dikkat! Mide kanseri sinsice ilerliyor... | Mide kanserinin belirtileri nelerdir? Mide kanseri nasıl tedavi edilir?