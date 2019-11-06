Günlük burç yorumları – 6 Kasım 2019 Çarşamba
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 6 Kasım Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Amaçlarınızı gerçekleştirmek için gerekli iş birliğine ihtiyacınız olacak. Arkadaşlarınızın size göstereceği dostluk karşısında, daha cesur davranacaksınız. Kendinizi güçlü hissetmeniz için, motivasyona ihtiyacınız var. Düşüncelerinizin onaylanması ile, hedefleriniz belli bir aktiflik kazanacak. Bugün Ay'dan olumlu etkiler alıyorsunuz.
BOĞA:
Düşüncelerinizden taviz vermek istemediğiniz için, bugün inatçı fakat aktif bir gününüzdesiniz. Müdahaleci yönlerinizi kullanmalı ve yanlış giden işlerinizi hızlı bir şekilde düzeltmelisiniz. Arkadaşlarınızın bir çoğu sizden farklı düşüncelere sahip olmalarına rağmen, duygusal bağlarınızı güçlü tutmaktan hoşlanıyorsunuz..
İKİZLER:
Bugün, kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz. Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacağınız bir gün. Ay tepe evinizde ilerlerken, kendinizi aşma konusunda size gereken avantajları sağlıyor. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz. Sabırlı olmak sizin olumlu yönünüz
YENGEÇ:
Sezgilerinizin oldukça yüksek olduğu bir gün . Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Her zaman, geleneksel davrandığınız için, farklı bir tarzda hareket etmek istemiyorsunuz. Kazançlarınızla ilgili, sınırlarınızı genişletmek isteyişinizi, çevresel koşullarınızla birlikte değerlendirmelisiniz.
ASLAN:
Bugün, karşılaşacağınız olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız. Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalısınız. Yaşamınıza geçirmeyi düşündüğünüz istekleriniz karşısında sabırlı olmalı, karşınızdaki kişilerin fikirlerine saygı göstermelisiniz.Bugün, partnerinizden beklediğiniz duygusal destek gelecektir.