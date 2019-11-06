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Her şey ulu orta oldu, anbean görüntülediler! Bir yanda insanlar, bir yanda aslanlar ve bufalolar...

Vahşi yaşamın gerçek yüzüne anbean tanıklık ettiler. Yer: Tanzanya... Tanzanya'da bulunan Serengeti Ulusal Parkı, vahşi yaşamın mensuplarının en iyi görülebileceği yerlerden biri. Serengeti, 30 bin kilometrekarelik alanıyla dünyanın en büyük safari alanı. Ancak ortaya bazen hiç beklenmedik olaylar çıkabiliyor. Birazdan görecekleriniz gibi. Bir yanda aslanlar ve bufalolar, bir yanda da insanlar. Ve işte yaşananlar...

06.11.2019 10:14 - Son Güncelleme: 06.11.2019 11:37
Her şey ulu orta oldu, anbean görüntülediler! Bir yanda insanlar, bir yanda aslanlar ve bufalolar...

Türkiye'ye oldukça uzak olsa da Serengeti'yi izlediğimiz belgesellerden biliyoruz.

Her şey ulu orta oldu, anbean görüntülediler! Bir yanda insanlar, bir yanda aslanlar ve bufalolar...

Serengeti vahşi doğanın en özgür olduğu bölgelerden biri. İşte o anlardan biri dişi aslanlar tarafından kovalanan bufalo sürüsü...

Her şey ulu orta oldu, anbean görüntülediler! Bir yanda insanlar, bir yanda aslanlar ve bufalolar...

Sürü aslanlardan kaçmak istiyor. Ancak kolay pes etmeye niyetleri yok. Yırtıcılarla mücadele ediyorlar.

Her şey ulu orta oldu, anbean görüntülediler! Bir yanda insanlar, bir yanda aslanlar ve bufalolar...

Ancak dezavantajları var. Sürünün içinde yavru bufalolar var. Bu nedenle onları arkada bırakmaktan korkuyorlar.

Her şey ulu orta oldu, anbean görüntülediler! Bir yanda insanlar, bir yanda aslanlar ve bufalolar...

Sürünün lideri aslanlara karşı hamle yapıyor ama etkili olamıyor.

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