Her şey ulu orta oldu, anbean görüntülediler! Bir yanda insanlar, bir yanda aslanlar ve bufalolar...
Vahşi yaşamın gerçek yüzüne anbean tanıklık ettiler. Yer: Tanzanya... Tanzanya'da bulunan Serengeti Ulusal Parkı, vahşi yaşamın mensuplarının en iyi görülebileceği yerlerden biri. Serengeti, 30 bin kilometrekarelik alanıyla dünyanın en büyük safari alanı. Ancak ortaya bazen hiç beklenmedik olaylar çıkabiliyor. Birazdan görecekleriniz gibi. Bir yanda aslanlar ve bufalolar, bir yanda da insanlar. Ve işte yaşananlar...
06.11.2019 10:14
- Son Güncelleme: 06.11.2019 11:37
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