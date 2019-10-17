ŞOK'ta indirim fırsatı devam ediyor! ŞOK aktüel ürünler ne zaman bitiyor? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu
ŞOK aktüel ürünler indirimleri 16 Ekim'de başladı. Her çarşamba günleri yeni kampanyaları müşterilerine sunan ŞOK marketlerde indirimler devam ediyor. 5 farklı diş fırçası çeşitleri katalogda en çok dikkat çeken ürünler arasında. Peki, ŞOK market indirimleri neler? ŞOK aktüel ürünler ne zaman bitiyor? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
17.10.2019 12:57
- Son Güncelleme: 17.10.2019 12:57
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