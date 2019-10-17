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Fazlası öldürüyor! Beyni öldüren, hasta eden zararlı besinler hangileri?

Beyin sağlığınız için tüketmemeniz gereken besinlerin listesini biliyor musunuz? Severek yediğiniz bir çok besin sizi yavaş yavaş öldürüyor. Yalnızca fiziksel görünüşünüz için değil, beyin sağlığınız için de tükettiğiniz besinlere dikkat etmeniz gerekiyor. Uzmanlar beyni hasta eden ve öldüren besinler listesini açıkladı. Peki, hangi besinlerin fazlası beyni öldürüyor? İşte severek tükettiğiniz o sinsi besinler...

17.10.2019 16:56 - Son Güncelleme: 17.10.2019 17:21
Fazlası öldürüyor! Beyni öldüren, hasta eden zararlı besinler hangileri?

BU BESİNLERE DİKKAT!

Yediklerimizden, içtiklerimizden etkilenen beyin, tükettiklerinize göre reaksiyon veriyor. Yani beyin gücünüzü güçlendiriyor veya zayıflatıyor. Bu noktada da devreye 'beyni tüketen, zayıflatan besinler nelerdir?' sorusu giriyor. İşte beyin sağlığını olumsuz etkileyen yiyecekler...

Fazlası öldürüyor! Beyni öldüren, hasta eden zararlı besinler hangileri?

ANTRİKOT
Etin en çok sevilen yerlerinden biridir antrikot. Ancak 170 gram antrikotta 12 gram doymuş yağ bulunuyor. Fizyoloji ve Davranış çalışmasında doymuş yağların kalbin yanı sıra, Alzheimer hastalığı riskini artırdığı ve bilişsel işlevi olumsuz etkilediği açıklandı.

Fazlası öldürüyor! Beyni öldüren, hasta eden zararlı besinler hangileri?

İŞLENMİŞ PROTEİNLER

Proteinler kas yapıcıdır. Et ise en yüksek kalitede ve en zengin protein kaynağıdır. Ancak sosis, salam, sucuk ve benzeri gıdalar gibi işlenmiş proteinlerden uzak durulmalıdır.

Fazlası öldürüyor! Beyni öldüren, hasta eden zararlı besinler hangileri?

DONDURMA

Yarım kase vanilyalı dondurmada 10 gram doymuş yağ ve 19 gram şeker bulunuyor. Birçok çalışma, doymuş yağ ve şekerden zengin diyetlerin bilişsel becerileri ve sözel belleği azalttığı gösterilmiştir. Uzmanlar, dondurma yerine, yaban mersini veya çilekle birlikte yoğurt yiyebileceğinizi söylüyor.

Fazlası öldürüyor! Beyni öldüren, hasta eden zararlı besinler hangileri?

ŞEKER VE ŞEKER ÜRÜNLERİ

Uzun süreli şeker kullanımı nörolojik problemlere sebep olur. Ayrıca hafızayı da zayıflattığı tespit edilmiştir. Öğrenme kabiliyetini zaafiyete uğrattığı da ifade edilmektedir. Bu sebeple şekerden uzak durmak gerekir.

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