Fotoğraflarıyla tarih yazan Ara Güler 1.ölüm yıl dönümü... İşte Ara Güler'in İstanbul'u...

Çok sayıda fotoğraf sanatçısı ve foto muhabirine ilham kaynağı olan ve 17 Ekim 2018'de 90 yaşında hayatını kaybeden Ara Güler, "o an"ı yakalamak için dünyada birçok yeri gezdi.

ARA GÜLER KİMDİR?

Gerçek adı Aram Güleryan olan fotoğraf sanatçısı, 1928 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde dünyaya geldi. Annesinin adı Verjin'dir. Babası Dacat Güler bir eczacı ve Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinin Yaycı köyünden 6 yaşındayken eğitim için İstanbul'a geldi. Güler çocukken sinemadan etkilendiği için babası lise döneminde 35 mm'lik bir film makinesi ve bir fotoğraf makinesi alarak Yeni İstanbul gazetesinde foto muhabiri olmasını sağlamıştır. 1951 yılında Getronagan Ermeni Lisesi'nden mezun oldu.