ŞOK'ta haftanın fırsatları açıklandı! O ürünler damga vuracak! İşte ŞOK 18 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 18 Aralık tarihli ŞOK indirimlerinin neler olduğu merak ediliyordu. Katalogda, gıdadan temizliğe, tekstilden elektronik ev aletlerine birçok ürün yer alıyor. Peki, bu hafta ŞOK müşterilerini hangi ürünler bekliyor olacak? ŞOK'ta 18 Aralık aktüel ürünleri neler? İşte ŞOK 18 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu...
17.12.2019 15:28
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