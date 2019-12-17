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Demir kapıya kafası sıkışan çocuk feci şekilde can verdi! Anne ve babasının feryatları yürek dağladı

Adana'da demir kapıya kafası sıkışan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun anne babasının ağıt yakıp feryat etmesi yürekleri dağladı. Annesinin olay sırasında bulaşık yıkadığı ve çocuğun sesini duymadığı öğrenildi.

17.12.2019 15:37 - Son Güncelleme: 17.12.2019 15:43
Demir kapıya kafası sıkışan çocuk feci şekilde can verdi! Anne ve babasının  feryatları yürek dağladı

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Yolgeçen Mahallesinde meydana geldi. Halid El Mahmut, bir çiftlikte bekçilik yapmaya başladı. El Mahmut iki gün öncede eşi Iman Ali El Kerru ve iki çocuğunu da çiftliğe getirerek buraya yerleşti. Bugün öğlen saatlerinde ise El Mahmut büyük çocuğunu okula götürmek için çiftlikten çıktı.

Demir kapıya kafası sıkışan çocuk feci şekilde can verdi! Anne ve babasının  feryatları yürek dağladı

Çiftliğin otomatik demir kapısı bu arada sonuna kadar açıldı. El Mahmut'un 5 yaşındaki oğlu Omar Halid El Mahmut'ta otomatik kapı yanında oynamaya başladı.

Demir kapıya kafası sıkışan çocuk feci şekilde can verdi! Anne ve babasının  feryatları yürek dağladı

Bir süre otomatik kapının demir korkulukları arasında oynayan çocuk, otomatik kapı kendi kendine kapanmaya başlayınca kafası demir korkuluk ile otomatik kapı arasında sıkıştı.

Demir kapıya kafası sıkışan çocuk feci şekilde can verdi! Anne ve babasının  feryatları yürek dağladı

Anne de evde bulaşık yıkadığı için çocuğun sesini duymayınca çocuk feci şekilde hayatını kaybetti.

Demir kapıya kafası sıkışan çocuk feci şekilde can verdi! Anne ve babasının  feryatları yürek dağladı

Okuldan gelen baba çocuğunu yaralı halde görünce hemen polisi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun öldüğünü belirledi.

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