Demir kapıya kafası sıkışan çocuk feci şekilde can verdi! Anne ve babasının  feryatları yürek dağladı

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Yolgeçen Mahallesinde meydana geldi. Halid El Mahmut, bir çiftlikte bekçilik yapmaya başladı. El Mahmut iki gün öncede eşi Iman Ali El Kerru ve iki çocuğunu da çiftliğe getirerek buraya yerleşti. Bugün öğlen saatlerinde ise El Mahmut büyük çocuğunu okula götürmek için çiftlikten çıktı.