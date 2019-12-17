Demir kapıya kafası sıkışan çocuk feci şekilde can verdi! Anne ve babasının feryatları yürek dağladı
Adana'da demir kapıya kafası sıkışan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun anne babasının ağıt yakıp feryat etmesi yürekleri dağladı. Annesinin olay sırasında bulaşık yıkadığı ve çocuğun sesini duymadığı öğrenildi.
17.12.2019 15:37
- Son Güncelleme: 17.12.2019 15:43
Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Yolgeçen Mahallesinde meydana geldi. Halid El Mahmut, bir çiftlikte bekçilik yapmaya başladı. El Mahmut iki gün öncede eşi Iman Ali El Kerru ve iki çocuğunu da çiftliğe getirerek buraya yerleşti. Bugün öğlen saatlerinde ise El Mahmut büyük çocuğunu okula götürmek için çiftlikten çıktı.
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