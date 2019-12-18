Sırtlan klanının ortasında kalan aslan ve kaçınılmaz ölüm! Sonrasında ise bakın ne oldu?

Sırtlan klanının ortasında kalan aslan ve kaçınılmaz ölüm! Sonrasında ise bakın ne oldu? Aslanlar ve sırtlanlar vahşi doğada ölümüne düşmandırlar. Karşılaştıkları anlarda birbirlerinin yavrularını öldürürler. Vahşi doğada bir aslan ve bir sırtlan karşı karşıya geldiğinde her zaman aslan kazanır. Ancak bir aslan yirmi sırtlana karşı kendini koruyamaz. Sürü halinde yaşan sırtlanlardan biri, bir anlık da olsa sürüden ayrı düşünce aslana av olmaktan kurtulamıyor. Vahşi dünyanın hakimi aslanlar bu sefer bir sırtlan sürüsü ile karşılaşıyor. Gece avlanmayı seven aslanlar, en acımasız olduğu saatlerini yaşıyor. Aslanlar genel itibari ile Afrika kıtasında yaşarlar. Afrika da yaşayan jaguar, kaplan ve leoparla birlikte 4 büyük kedigillerden olan aslanların erkekleri ortalam ağırlıkları 200 kilogramdır.

18.12.2019 09:09 - Son Güncelleme: 18.12.2019 09:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





