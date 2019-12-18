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Sırtlan klanının ortasında kalan aslan ve kaçınılmaz ölüm! Sonrasında ise bakın ne oldu?

Sırtlan klanının ortasında kalan aslan ve kaçınılmaz ölüm! Sonrasında ise bakın ne oldu? Aslanlar ve sırtlanlar vahşi doğada ölümüne düşmandırlar. Karşılaştıkları anlarda birbirlerinin yavrularını öldürürler. Vahşi doğada bir aslan ve bir sırtlan karşı karşıya geldiğinde her zaman aslan kazanır. Ancak bir aslan yirmi sırtlana karşı kendini koruyamaz. Sürü halinde yaşan sırtlanlardan biri, bir anlık da olsa sürüden ayrı düşünce aslana av olmaktan kurtulamıyor. Vahşi dünyanın hakimi aslanlar bu sefer bir sırtlan sürüsü ile karşılaşıyor. Gece avlanmayı seven aslanlar, en acımasız olduğu saatlerini yaşıyor. Aslanlar genel itibari ile Afrika kıtasında yaşarlar. Afrika da yaşayan jaguar, kaplan ve leoparla birlikte 4 büyük kedigillerden olan aslanların erkekleri ortalam ağırlıkları 200 kilogramdır.

18.12.2019 09:09 - Son Güncelleme: 18.12.2019 09:09
Onlarca sırtlanın arasında kalan aslan ve sonrasında ölüm! Fakat ortaya çıkan Tatu...

ASLAN SIRTLANIN BELİNİ BÖYLE KIRDI

Sürü halinde yaşan sırtlanlardan biri, bir anlık da olsa sürüden ayrı düşünce aslana av olmaktan kurtulamıyor. Vahşi dünyanın hakimi aslanlar bu sefer bir sırtlan sürüsü ile karşılaşıyor. Gece avlanmayı seven aslanlar, en acımasız olduğu saatlerini yaşıyor. Sırtlar sürüsü ise sürekli aslanları rahatsız ediyor.

Onlarca sırtlanın arasında kalan aslan ve sonrasında ölüm! Fakat ortaya çıkan Tatu...

Sırtlanların bu rahatsız edici hareketlerine dayanamayan bir aslan sürüden ayrı düşen bir sırtlanı yerden yere vurup belini kırıyor. Diğer sırtlanların aslana saldırması ile kurtulabilen sırtlan, sürünerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Ancak daha fazla sürüyemediği bedeni ile orada can verdi.

Onlarca sırtlanın arasında kalan aslan ve sonrasında ölüm! Fakat ortaya çıkan Tatu...

Bbc Earth'ün 'hanedanlar' isimli belgesel serisinde Red isimli erkek aslanın, yirmiden fazla sırtlanın ortasında kaldığı anlar yayınlandı. Vahşi doğada tek aşına kalan erkek aslan, sırtlanlar tarafından köşeye sıkıştırıldı. Bir diğer olaysa ise; Sürü halinde yaşan sırtlanlardan biri, bir anlık da olsa sürüden ayrı düşünce aslana av olmaktan kurtulamadı. Bu fotoğraflar Afrika'nın vahşi yaşam alanlarında kaydedildi. Bakarken tüyleriniz diken diken olacak.

Onlarca sırtlanın arasında kalan aslan ve sonrasında ölüm! Fakat ortaya çıkan Tatu...

Aslanlar hayvanlar aleminin en güçlü hayvanları arasında sayılıyor. Fakat diğer yırtıcılarda onlarsan aşağı kalmıyor. Sırtlanlar aslanların en büyük düşmandır. Aslanlar ne kadar güçlü olsalar da bazen yardıma ihtiyaç duyarlar. BBC Earth belgeselinde etrafı sırtlanlarla çevrelenmiş yalnız bir aslan konu edildi. Aslanın imdadına kuzeni yetişti.

Onlarca sırtlanın arasında kalan aslan ve sonrasında ölüm! Fakat ortaya çıkan Tatu...

Aslan, Panthera cinsindeki büyük kedilerden biridir ve kedigiller ailesinin bir üyesidir. Yaygın olarak kullanılan Afrika aslanı topluca Afrika'daki birkaç alttürü belirtir. Bazı erkek aslanlar 250 kg ağırlığı aşmaktadır. Aslanlar, kaplandan sonra yer yüzünde yaşayan en büyük kedidir.

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