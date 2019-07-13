ŞOK'ta hafta sonu fırsatları! 13-16 Temmuz 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu
ŞOK aktüel ürünler kataloğunu araştıran vatandaşlar, hafta sonu indirimlerinin neler olduğunu merak ediyor. 13 Temmuz itibarıyla satışa çıkan aktüel ürünler belli oldu. Soğuk tutma özelliği olan termos çanta, Usb Fan, Bluetooth Kulaklık gibi birçok ürünün yer aldığı kataloğu sayfamızda derledik. Peki, bu hafa sonu ŞOK indirimleri neler? İşte 13-16 Temmuz 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
13.07.2019 12:40
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