GaleriYaşam

Çizgi filmlerdeki subliminal mesajlar tehlike saçıyor! Gizliden gizliye...

Çocuklarımızı ekran başına kilitleyen çizgi filmlerin gizliden gizliye bir takım mesajlar verdiğini ve bu mesajların pek masumane olmadığını biliyor muydunuz? Çocuklara küçük yaşta verilen gizli mesajların çoğu çizgi filmlerden geçmekte. Çok zor olsa dahi izlenenleri kontrol altında tutmak gerek. Ancak siz ne kadar doğrusunu seçtiğinizi düşünseniz de çizgi filmlerdeki subliminal mesajlar hayrete düşürecek cinsten.

13.07.2019 09:17 - Son Güncelleme: 13.07.2019 09:22
Çizgi filmlerdeki subliminal mesajlar tehlike saçıyor! Gizliden gizliye...

Çizgi filmlerdeki gizli mesajların çocukları nasıl etkilediğini birçok aile bilmiyor. Farkına varılmadan televizyon başına bırakılan çocuklar, gizli mesajlarla hipnotize ediliyor. Çizgi filmlerdeki gizli mesajların birçoğunda terör örgütleri ve cinsel sapkınlıklar öne çıkartılıyor. Milyonlarca insanın ölümüne neden olan Adolf Hitler'in bile mesajı verildiği çizgi filmler var. Çizgi filmlerdeki gizli mesajlar hangileri. İşte çocukların her gün maruz kaldığı bilinçaltını etkileyen çizgi filmlerdeki gizli mesajlar.

Çizgi filmlerdeki subliminal mesajlar tehlike saçıyor! Gizliden gizliye...

NE KADAR MASUM GÖRÜNÜRSE GÖRÜNSÜNLER...

Çizgi filmler sandığımız kadar masum değil. Örneğin He-Man, uzun boylu iri yapılı, sarışın ve He-Man diye bağıran bir kahraman. Mesajı ise Heil Man yani bir Heil Hitler mesajı. Hitler'in söz ettiği sözde üstün Alman ırkını yansıtmakta. Peki ya Red Kit'teki gizli mesaj ne?

Çizgi filmlerdeki subliminal mesajlar tehlike saçıyor! Gizliden gizliye...

Çizgi roman döneminin en önemli tiplerinden olan Red Kid, bugün hem dünyada hem Türkiye'de orta kuşak tarafından çok yakından tanınıyor.

Çizgi filmlerdeki subliminal mesajlar tehlike saçıyor! Gizliden gizliye...

Red Kit, gölgesinden daha hızlı silah çeken bir kovboydur. Devamlı yakalamaya çalıştığı, kötü karakterler ise Dalton Kardeşler'dir.

Çizgi filmlerdeki subliminal mesajlar tehlike saçıyor! Gizliden gizliye...

Yüzeysel kandırmacaya inanacak olursak, bu çizgi film hakkında şunu söyleyeceklerdir; Kötülük ve kötüler kaybeder, iyiler kazanır. Aslında o kadar yüzeysel değil.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Günlük burç yorumları – 13 Temmuz 2019 Cumartesi
Günlük burç yorumları – 13 Temmuz 2019 Cumartesi