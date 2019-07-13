Çizgi filmlerdeki subliminal mesajlar tehlike saçıyor! Gizliden gizliye...

Çocuklarımızı ekran başına kilitleyen çizgi filmlerin gizliden gizliye bir takım mesajlar verdiğini ve bu mesajların pek masumane olmadığını biliyor muydunuz? Çocuklara küçük yaşta verilen gizli mesajların çoğu çizgi filmlerden geçmekte. Çok zor olsa dahi izlenenleri kontrol altında tutmak gerek. Ancak siz ne kadar doğrusunu seçtiğinizi düşünseniz de çizgi filmlerdeki subliminal mesajlar hayrete düşürecek cinsten.

13.07.2019 09:17 - Son Güncelleme: 13.07.2019 09:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





