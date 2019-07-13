Osmanlı Devleti hangi ülkeye, kaç yıl hükmetti? 3 kıtaya yayılan Osmanlı haritası...
Asırlar boyunca 3 kıtada birden hakimiyet gösteren Osmanlı Devleti, hem döneminin hem de dünya tarihinin en güçlü devletlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Diriliş Ertuğrul, Diriliş Osman, Payitaht Abdülhamid gibi dizilere konu olan Osmanlı Devleti'nin tarihi hala dikkat çekiyor. Peki dünyanın bir dönem en güçlü devleti olan Osmanlı bugün sınırlarında kurulan hangi devlette kaç yıl hüküm sürmüştü?
13.07.2019 15:40
- Son Güncelleme: 13.07.2019 15:53
Bugün yaşadığımız topraklar Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce dünyaya hükmeden bir imparatorluğun merkeziydi. 3 kıtada asırlar boyunca hüküm süren Osmanlı Devleti, dünyanın en güçlü devletlerinden biriydi. Geniş bir coğrafyaya yayılan Osmanlı Devleti hangi topraklara, ülkeler hükmetmişti biliyor musunuz?
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