Osmanlı Devleti hangi ülkeye, kaç yıl hükmetti? 3 kıtaya yayılan Osmanlı haritası...

Bugün yaşadığımız topraklar Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce dünyaya hükmeden bir imparatorluğun merkeziydi. 3 kıtada asırlar boyunca hüküm süren Osmanlı Devleti, dünyanın en güçlü devletlerinden biriydi. Geniş bir coğrafyaya yayılan Osmanlı Devleti hangi topraklara, ülkeler hükmetmişti biliyor musunuz?