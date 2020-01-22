ŞOK'ta çarşamba indirimleri başladı! Sürpriz ürünler... 22 Ocak 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
ŞOK marketlerin çarşamba indirimleri sürprizlerle dolu. 22 Ocak tarihinden itibaren reyonlarda yerlerini alan aktüel ürünler listesini sayfamızda derledik. Tekstil ürünlerinin ön plana çıktığı katalogda, temizlik ve gıda ürünleri de yer alıyor. Peki, ŞOK marketlerin bu haftaki kataloğunda hangi ürünler var? İşte 22 Ocak 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
22.01.2020 14:42
- Son Güncelleme: 22.01.2020 14:42
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