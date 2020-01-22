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ŞOK'ta çarşamba indirimleri başladı! Sürpriz ürünler... 22 Ocak 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK marketlerin çarşamba indirimleri sürprizlerle dolu. 22 Ocak tarihinden itibaren reyonlarda yerlerini alan aktüel ürünler listesini sayfamızda derledik. Tekstil ürünlerinin ön plana çıktığı katalogda, temizlik ve gıda ürünleri de yer alıyor. Peki, ŞOK marketlerin bu haftaki kataloğunda hangi ürünler var? İşte 22 Ocak 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

22.01.2020 14:42 - Son Güncelleme: 22.01.2020 14:42
ŞOK'ta çarşamba indirimleri başladı! Sürpriz ürünler... 22 Ocak 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 22 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ŞOK market müşterilerinin merakla beklediği indirimli ürünler satışa çıktı. Sayfamızdan güncel kampanyalara ulaşabilirsiniz. İşte 22 Ocak 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

ŞOK'ta çarşamba indirimleri başladı! Sürpriz ürünler... 22 Ocak 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Vanish Gold Leke Çıkarıcı

• 1,40 lt

25tl ve üzeri alışverişlerde geçerlidir.

28,95 yerine sadece 15,00 TL

ŞOK'ta çarşamba indirimleri başladı! Sürpriz ürünler... 22 Ocak 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Barilla Makarna Çeşitleri * 500 gr

Bisto Çikolatalı Cookie * 250 gr

ŞOK'ta çarşamba indirimleri başladı! Sürpriz ürünler... 22 Ocak 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Bahçıvan Labne * 200 gr
SuperFresh Milföy Hamuru * 1 kg

ŞOK'ta çarşamba indirimleri başladı! Sürpriz ürünler... 22 Ocak 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Tat Şeker Fasulye * 1 kg
Tat Beyaz Nohut * 1 kg
Tat Organik Baldo Pirinç * 500 gr
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