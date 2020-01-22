BİM'de cuma indirimleri dolu dolu! 24 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz kampanyalar

İnox Metalik Ankastre Set

Emaye Siyah Ankastre Ocak

• Gaz emniyet sistemi

• Doğalgaz ayarlı

• 4 gözü gazlı

• Yandan düğmeli

• Otomatik çakmaklı

• Siyah emaye yüzey , emaye ızgara emaye bek kapaklar

• Doğalgazdan LPG'ye dönüşüme uygun

İnox Panel Siyah Ankastre Davlumbaz

• Davlumbaz motor gücü:168 W

• Ses seviyesi 72DbA

• Siyah gövde, lnox Panel

• 3 hız kademeli

• Mekanik lnox kontrol paneli

• Aydınlatma lambası

• Yıkanabilir aluminyum filtre

İnox Panel Turbo Fırın

• A+ class enerji sınıfı

• Harr Teknolojisi ile %40'a varan enerji tasarrufu

• Kolay temizlenebilir iç hazne

• 4 pişirme fonksiyonu ve ayarlanabilir termostat

• lnox kontrol paneli ve mekanik zamanlama

• Turbo fan, İç aydınlatma, 56 lt iç hacim ve emaye raf sistemi

• Isıya dayanıklı sökülebilir çift camlı kapak,

• Tel ızgara ve 2 adet emaye pişirme tepsisi ~26cm