BİM'de cuma indirimleri dolu dolu! 24 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz kampanyalar
24 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Cuma gününe damga vuracak birçok ürünün fiyat listesi belli oldu. Ankastre set, tek fiyat plastik ürünler, tencere çeşitleri, tekstil ve züccaciye ürünleri katalogda dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki, BİM müşterilerini bu hafta neler bekleyecek? BİM'de cuma günü indirimleri neler? İşte 24 Ocak 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...
BİM marketlerin cuma indirimleri neler? 24 Ocak tarihinde satışa çıkacak BİM indirimlerinin detaylarını sayfamızda derledik. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? BİM müşterilerini bu hafta neler bekliyor? İşte BİM 24 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu...
İnox Metalik Ankastre Set
Emaye Siyah Ankastre Ocak
• Gaz emniyet sistemi
• Doğalgaz ayarlı
• 4 gözü gazlı
• Yandan düğmeli
• Otomatik çakmaklı
• Siyah emaye yüzey , emaye ızgara emaye bek kapaklar
• Doğalgazdan LPG'ye dönüşüme uygun
İnox Panel Siyah Ankastre Davlumbaz
• Davlumbaz motor gücü:168 W
• Ses seviyesi 72DbA
• Siyah gövde, lnox Panel
• 3 hız kademeli
• Mekanik lnox kontrol paneli
• Aydınlatma lambası
• Yıkanabilir aluminyum filtre
İnox Panel Turbo Fırın
• A+ class enerji sınıfı
• Harr Teknolojisi ile %40'a varan enerji tasarrufu
• Kolay temizlenebilir iç hazne
• 4 pişirme fonksiyonu ve ayarlanabilir termostat
• lnox kontrol paneli ve mekanik zamanlama
• Turbo fan, İç aydınlatma, 56 lt iç hacim ve emaye raf sistemi
• Isıya dayanıklı sökülebilir çift camlı kapak,
• Tel ızgara ve 2 adet emaye pişirme tepsisi ~26cm