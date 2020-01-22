Vahşi doğada şoke eden karşılaşma! Aslan bir anda bufaloların arasında kaldı ve sonrasında...

Vahşi doğada şoke eden karşılaşma! Aslan bir anda bufaloların arasında kaldı ve sonrasında... Vahşi doğanın gerçek yüzü... Nesli tehlike altında olan bufalolar ve aslanlar birbirlerinin en büyük rakibi! Kendisinin bir anda bufalo sürüsünün içinde bulan aslanın neye uğradığını şaşırdı. Zambiya'daki Güney Luangwa Ulusal Parkı'nda kaydedilen bu görüntüler vahşi doğadaki amasız mücadeleyi ortaya koyuyor. Paylaşıldıktan sonra internet kullanıcıların büyük ilgisini çeken görüntülerde bir bufalo sürüsü etraflarını çevreleyen aslan sürüsüne karşı kendilerini savunuyor. İşte doğanın bu iki amasız düşmanı arasındaki kıyasıya kavga... İşte aslan ve bufalo kavgası

22.01.2020 13:24 - Son Güncelleme: 22.01.2020 13:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





