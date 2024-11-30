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Sokak ortasında dehşet! Eşinin sevgilisine kurşun yağdırdı

İstanbul'un Pendik ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre; eşinin kendisini bırakarak birlikte yaşamaya başladığı adamı sokakta gören İ.G, tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonrası A.Z., hayatını kaybederken arkadaşı A.T. ise yaralandı. O anlar anbean kaydedildi.

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Giriş Tarihi :30 Kasım 2024 , 09:37 Güncelleme Tarihi :30 Kasım 2024 , 09:56
Sokak ortasında dehşet! Eşinin sevgilisine kurşun yağdırdı

İstanbul Pendik'te korku dolu anlar yaşandı. Eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği adamı sokakta gören İ.G, tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonrası A.Z., hayatını kaybederken arkadaşı A.T. ise yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sokak ortasında dehşet! Eşinin sevgilisine kurşun yağdırdı

EŞİNİN SEVGİLİSİNİ SOKAK ORTASINDA GÖRDÜ

Olay, İstanbul Pendik'te bulunan Esenler Mahallesi, Rıfat Ilgaz Caddesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

Pendik'te sokak ortasında kanlı hesaplaşma

Sokak ortasında dehşet! Eşinin sevgilisine kurşun yağdırdı

İddiaya göre, İ.G. (55), eşinin kendisini terk ederek birlikte yaşamaya başladığı 51 yaşındaki A.Z.'yi sokakta gördü.

Sokak ortasında dehşet! Eşinin sevgilisine kurşun yağdırdı

DEFALARCA ATEŞ ETTİ
Koşarak husumetlisinin yanına gelen İ.G., silahla A.Z.'ye defalarca ateş etti. Sırtından vurulan A.Z. yere yığılırken o sırada sohbet ettiği arkadaşı A.T. hafif yaralı olarak kuyumcuya sığındı.

Sokak ortasında dehşet! Eşinin sevgilisine kurşun yağdırdı

Şüpheli ise olay yerinden koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sokak ortasında dehşet! Eşinin sevgilisine kurşun yağdırdı

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan A.Z. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sokak ortasında dehşet! Eşinin sevgilisine kurşun yağdırdı

KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI

Yapılan çalışmalarda şüpheli İ.G. yakalanarak gözaltına alınırken o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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