Sokak ortasında dehşet! Eşinin sevgilisine kurşun yağdırdı

İstanbul Pendik'te korku dolu anlar yaşandı. Eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği adamı sokakta gören İ.G, tabancayla ateş açtı. Açılan ateş sonrası A.Z., hayatını kaybederken arkadaşı A.T. ise yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

EŞİNİN SEVGİLİSİNİ SOKAK ORTASINDA GÖRDÜ Olay, İstanbul Pendik'te bulunan Esenler Mahallesi, Rıfat Ilgaz Caddesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Pendik'te sokak ortasında kanlı hesaplaşma

İddiaya göre, İ.G. (55), eşinin kendisini terk ederek birlikte yaşamaya başladığı 51 yaşındaki A.Z.'yi sokakta gördü.

DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Koşarak husumetlisinin yanına gelen İ.G., silahla A.Z.'ye defalarca ateş etti. Sırtından vurulan A.Z. yere yığılırken o sırada sohbet ettiği arkadaşı A.T. hafif yaralı olarak kuyumcuya sığındı.