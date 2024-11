DÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLEN KAYALIKLARDA FOTOĞRAF ÇEKİLMİŞ

Semiha Sözer'in, çiftin hem kayalıklara çıkmadan hemen önce çay içmek için gittiği yerde ve kayalıklarda çekilen fotoğraflarına ulaşıldı. Kayalıklardaki fotoğrafı Semiha Sözer'in kendi telefonundan aile grubuna mesaj olarak gönderdiği de belirlendi. Genç kadının Erdal Sözer'in bilgisayarında müstehcen fotoğraflarını bulduğu iddia edildi. Eşinin farklı cinsel yönelimleri olduğunu fark eden kadının boşanmak istediği ileri sürüldü. Bunun üzerine Erdal Sözer'in eşinin bu durumu çevresine anlatacağını düşünerek tedirgin olduğu ve korkunç planını uygulamaya koyduğu düşünüldü.

EŞCİNSEL AÇIKLAMASI

Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşmasında, tanık ifadeleri alındı. Tutuklu sanık Erdal Sözer'in tanık olarak dinlenen ağabeyi Ercan Sözer, duruşma salonuna girdiğinde, kardeşi ile tokalaşmak istedi. Jandarmalar sanık ile ağabeyinin tokalaşmasına izin vermedi. Mahkeme başkanı da "Burası görüş yeri değil, kardeşinle cezaevinde görüş" diyerek tepki gösterdi. Ercan Sözer ifadesinde, "Kardeşim her şeyini paylaşırdı. Konuştuğumuzda her şey normaldi. 'Evliliğimiz iyi gidiyor' derdi. Yürürken bile başı ağrırmış. Hep yorgun bir haldeymiş. Eğer kardeşim boşanmak isteseydi, biz açık görüşlü insanlarız, karşı çıkmazdık" dedi. Semiha Sözer'in ailesinin avukatı Eyüp Kaplan'ın, sanığın farklı cinsel yönelimlerde olduğu yönündeki iddialar bulunduğunu hatırlatması üzerine Ercan Sözer, "Biz her konuda açık görüşlüyüz. Özgürlük olarak her konuda. Kardeşim eşcinsel değildir, hep kız arkadaşları oldu" diye konuştu.