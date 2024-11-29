Doğanın altın şurubu: Enerji deposu pekmezin faydaları

Vücudun temel mineral ve vitamin ihtiyacını karşılayan, enerji veren ve sağlığı destekleyen pekmez, geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri. Doğal bir besin kaynağı olan pekmez, kansızlıktan bağışıklık sistemine kadar pek çok fayda sağlıyor. İşte enerji deposu pekmezin sağlığa faydaları!
Pekmez, üzüm, keçiboynuzu, dut, elma, kayısı gibi şeker açısından zengin meyvelerin kaynatılarak yoğunlaştırılmasıyla elde edilir. Bu doğal şurup, yüksek oranda demir, kalsiyum, potasyum ve magnezyum gibi minerallerin yanı sıra B grubu vitaminlerini de içerir. İçerdiği glikoz ve fruktoz sayesinde sindirime gerek kalmadan hızla kana karışır, böylece enerji verir ve kansızlık gibi sorunlara çözüm olur.
Bir yemek kaşığı pekmez yaklaşık 1 mg demir içerir. Bu özelliğiyle kansızlığa iyi gelir ve kan yapımını destekler.
Süt ürünlerinden sonra kalsiyum açısından en zengin besinlerden biridir. Kemik gelişimini destekler ve özellikle çocukların büyüme çağında oldukça faydalıdır.
Antioksidan içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Öksürüğe iyi gelir ve balgam söktürücü etkisi vardır.
Pekmez, her yaş grubuna hitap eden bir besindir. Büyüme çağındaki çocuklar için doğal bir enerji kaynağıdır. Yüksek mineral içeriğiyle anne sağlığını ve bebek gelişimini destekler. Enerji verici özelliğiyle yorgunluk ve halsizliğe iyi gelir.
Ancak, diyabet hastalarının pekmez tüketiminde dikkatli olması gerekir. Hızla kana karışan basit şekerler, kan şekerinde ani yükselmelere yol açabilir.
Pekmezin içerdiği potasyum, kan basıncını düzenler ve tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur. Ayrıca, egzama, sedef ve akne gibi cilt sorunlarının tedavisinde destekleyici olarak kullanılabilir.
Ev yapımı pekmez serin ve karanlık bir ortamda saklanmalı, market ürünleri ise kapağı açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmelidir.
Aşırı tüketim ishal ve şişkinliğe neden olabilir. Yetişkinler için günlük önerilen miktar 1-2 yemek kaşığıdır, çocuklar için ise 1-2 tatlı kaşığı yeterlidir.