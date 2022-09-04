Sokak ortasında kan donduran cinayet! Görüntüler ortaya çıktı: Saniye saniye ölüm anları...
Son dakika haberine göre İstanbul Etiler'de 18 yaşındaki eczane kalfasının sokak ortasında öldürüldüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Cinayet anı görüntüleri kan dondururken, polis ekipleri kimliğini tespit ettiği saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. İşte detaylar...
04.09.2022 13:23 - Son Güncelleme: 04.09.2022 14:08
Beşiktaş Etiler'de geçtiğimiz hafta Cuma günü saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, sokaktaki bir eczanede kalfa olarak çalışan 18 yaşındaki Burak Arat ilaç siparişini götürmek için iş yerinden çıktığı esnada yanına husumetlisi olan bir şahıs gelmişti.
Etiler'de sokak ortasında cinayet anları | Video
Şahıs ile konuşma bahanesiyle dışarıya çağırdığı genç arasında tartışma çıkmıştı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına almıştı. Hemen ameliyata alınan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.