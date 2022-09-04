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Sokak ortasında kan donduran cinayet! Görüntüler ortaya çıktı: Saniye saniye ölüm anları...

Son dakika haberine göre İstanbul Etiler'de 18 yaşındaki eczane kalfasının sokak ortasında öldürüldüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Cinayet anı görüntüleri kan dondururken, polis ekipleri kimliğini tespit ettiği saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. İşte detaylar...

04.09.2022 13:23 - Son Güncelleme: 04.09.2022 14:08
Sokak ortasında kan donduran cinayet! Görüntüler ortaya çıktı: Saniye saniye ölüm anları...

Beşiktaş Etiler'de geçtiğimiz hafta Cuma günü saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, sokaktaki bir eczanede kalfa olarak çalışan 18 yaşındaki Burak Arat ilaç siparişini götürmek için iş yerinden çıktığı esnada yanına husumetlisi olan bir şahıs gelmişti.

Etiler'de sokak ortasında cinayet anları | Video

Şahıs ile konuşma bahanesiyle dışarıya çağırdığı genç arasında tartışma çıkmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sokak ortasında kan donduran cinayet! Görüntüler ortaya çıktı: Saniye saniye ölüm anları...

KURŞUN YAĞDIRDI!
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine saldırgan şahıs, silahını çıkartarak gence doğrultmuş, kaçan genci kovalayarak silahla arkasından 5 el kurşun yağdırmıştı.

Sokak ortasında kan donduran cinayet! Görüntüler ortaya çıktı: Saniye saniye ölüm anları...

Saldırının ardından saldırgan kendisini bekleyen beyaz renkli plakasız bir motosiklete binerek kaçarken, sırtından 3 isabet alan genç kanlar içerisinde yere yığılmıştı. Olayın ardından sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilmişti.

Sokak ortasında kan donduran cinayet! Görüntüler ortaya çıktı: Saniye saniye ölüm anları...

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına almıştı. Hemen ameliyata alınan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Sokak ortasında kan donduran cinayet! Görüntüler ortaya çıktı: Saniye saniye ölüm anları...

Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye almış, yapılan çalışmalar sonucunda plakasız beyaz bir motosikletle gelen ve kaçan kasklı şahısların kimlikleri tespit edilmişti.

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