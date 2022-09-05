İstanbul’da cinayet gibi kaza! 5 farklı kanseri yenen Nuran Kavak trafik magandasının kurbanı oldu

4 yıl sonra bu kez akciğer kanseri çıktı ortaya. Onu da yendi ama yıllarını mücadele içinde geçiren bedenine bu kez sırasıyla akciğer zarı kanseri, kemik kanseri ve son olarak omurilik kanseri girdi. 5 ayrı kanser türüne karşı giriştiği savaşta, ailesinin de desteğiyle galip gelmeyi başaran Nuran Kavak, mayıs ayındaki son tedavisiyle yeni hayatına yepyeni bir heyecanla girmenin mutluluğunu yaşıyordu. Ta ki 22 Haziran gecesi onu genç yaşında yaşamdan koparacak cinayet gibi kazaya kadar...