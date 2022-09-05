İstanbul'da cinayet gibi kaza! 5 farklı kanseri yenen Nuran Kavak trafik magandasının kurbanı oldu
Son dakika haberi | İstanbul Kadıköy'de yarış yaptığı iddia edilen 2 sürücü 22 Haziran gecesi yürekleri yakan bir kazaya neden oldu. Yarış yapan araçlardan biri o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Nuran ve Necmi Kavak çiftine çarptı. Feci kazada Nuran Kavak hayatını kaybederken, Necmi Kavak ise 3 hafta yoğun bakımda kalarak yaşam savaşı verdi. Olaydan sonra Nuran Kavak ile ilgili de acı bir gerçek ortaya çıktı.
Esenler'de aynı mahallede yaşayan ev hanımı Nuran (45) ile ayakkabı imalatçısı Necmi Kavak (48), 1998 yılında severek evlendi. Çiftin mutluluğu, Eda ve Eray adını verdikleri çocuklarının hayatlarına girmesiyle ikiye katlandı. Ancak 8 yıl sonra Nuran Kavak göğüs kanserine yakalandı. Sinsi hastalığı alt etmesi 10 yıl sürdü.
4 yıl sonra bu kez akciğer kanseri çıktı ortaya. Onu da yendi ama yıllarını mücadele içinde geçiren bedenine bu kez sırasıyla akciğer zarı kanseri, kemik kanseri ve son olarak omurilik kanseri girdi. 5 ayrı kanser türüne karşı giriştiği savaşta, ailesinin de desteğiyle galip gelmeyi başaran Nuran Kavak, mayıs ayındaki son tedavisiyle yeni hayatına yepyeni bir heyecanla girmenin mutluluğunu yaşıyordu. Ta ki 22 Haziran gecesi onu genç yaşında yaşamdan koparacak cinayet gibi kazaya kadar...
AİLE YEMEĞİ ACI BİTTİ
Kızları Eda'nın üniversite eğitimi için iki yıl önce Ataşehir'e taşınan Kavak ailesi, kazadan saatler önce Nuran Kavak'ın isteği üzerine bir restoranda hep birlikte akşam yemeği yedi. Aile, Suadiye sahiline gitmeye karar verdi. Aracı park ettikleri bölge sıklıkla kazalarla gündeme gelen, geceleri yarışların yapıldığı bir bölge olarak biliniyordu. Aracı park edip yürümeye başladıktan sadece 10 dakika sonra Nuran Kavak, yaşanacakları hissedercesine eşine döndü ve "İçim daralıyor. Eve dönelim mi" dedi. Eve dönmeye karar verdiler. Saat 01.15 sıralarıydı. Çocukları yolun karşısına geçti, arkalarından gelen Nuran Kavak ile Necmi Kavak kaldırıma birkaç adım kala cinayet gibi bir kazanın ortasında kaldı.
YOĞUN BAKIMDAN ÇIKINCA ÖĞRENDİ
Çetin Emeç Bulvarı'nda (sahil yolu) yarış yaptıkları ileri sürülen iki sürücü faciaya yol açtı. İddialara göre aşırı hızlı şekilde seyreden Barış A.'nın(23) kullandığı otomobil, Kenan Ö.'nün(30) idaresindeki aracı sıkıştırdı. Kontrolden çıkan Kenan Ö.'nün aracı trafik ışıklarına 30-35 metre mesafeden geçmekte olan Kavak çiftine çarptı. Çarpmanın etkisiyle Nuran Kavak olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ağır yaralanan ve vücudunda çok sayıda kırık oluşan Necmi Kavak ise FSM Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk tedavisinin ardından Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde Yoğun Bakım'a alındı. Nuran Kavak sevenleri tarafından Esenler Kemer Mezarlığı'na defnedilirken, 2 gün komada kalan ve 3 hafta boyunca Yoğun Bakım'da yaşam savaşı veren Necmi Kavak ise geçirdiği ameliyatların ardından taburcu oldu. Ancak o ana kadar eşinin kazadan sağ kurtulduğunu zanneden Necmi Kavak hayat arkadaşının vefat ettiğini öğrenince yıkıldı.