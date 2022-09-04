Dolandırıcılık şebekesinin lideri şoke etti! Hayırsever işadamı görünümlü Eren Şar çete lideri çıktı! Üyeler arasında komiser ve şarkıcı da var
İstanbul'da bazı dava ve soruşturma dosyalarını kapatmayı vadederek para aldıkları vatandaşları dolandıran Eren Şar liderliğindeki çete hakkında iddianame düzenlendi. Eren Şar'ın dolandırmaya çalıştığı kişiler arasında "Hanımağa" lakaplı eski polis Güniz Akkuş'un da olduğu öğrenildi. Akkuş, çete kurup eğlence mekânlarını haraca bağladığı iddiasıyla birçok suçtan yargılanmıştı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na yapılan ihbara göre; Eren Şar isimli kişi Devlet kurumlarında tanıdıkları olduğunu, özellikle polis, jandarma, hakim, savcı, başsavcı ve Yargıtay üyesi arkadaşları olduğunu söyleyerek, soruşturması ve davası olan vatandaşlara dosyalarının kapatılması konusunda yardımcı olabileceğini söylüyordu.
Bu iş karşılığında para alarak dolandırıcılık yapan Şar, bir FETÖ dosyasını 1 milyon 500 bin liraya kapattığını söyleyip övünüyordu. Kendisine güven ve inandırıcılık kazandırmak için sosyal medya platformlarında çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile çekilmiş fotoğraflarını da yayınlayan Eren Şar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı.
HİÇBİR GELİRİ YOK, RESİDANSTA KALIYOR
"Nitelikli dolandırıcılık" suçundan başlatılan soruşturmada şüpheli Eren Şar'ın Sarıyer Maslak'ta lüks bir rezidansta, başkası adına kayıtlı home-ofis dairede oturduğu tespit edildi. Yine başkası adına kayıtlı cep telefonu hattı kullanan Şar'ın dinlemeye takılmamak için görüşmelerini WhatsApp, Facetime, Telegram gibi uygulamalar üzerinden yaptığı belirlendi. Mahkeme kararıyla yapılan ortam dinlemeleri üzerine Eren Şar'ın örgütlü bir şekilde nitelikli dolandırıcılık yaptığı sonucuna varıldı.
Savcılığın hazırladığı iddianameye göre, Eren Şar'ın üzerine kayıtlı herhangi bir işyeri, menkul, gayrimenkul, motorlu araç veya kazanç sağlayacağı herhangi bir durumu yoktu. Resmi bir gelir kaynağı olmayan Şar'ın banka hesaplarında da kayda değer bir hareket görülmedi. İddianamede Eren Şar hakkında şu ifadelere yer verildi:
"Hesap hareketleri incelendiğinde yaşamış olduğu hayatı karşılayacak bir para döngüsünün tespit edilemediği, geliri ile yaşadığı yaşam koşullarının hayatın olağan akışına ters olduğu, başka kişiler üzerine kayıtlı GSM hattı, işyeri kiralaması, araç kiralaması yaptığı gibi işlemiş olduğu dolandırıcılık suçu üzerinden kazandığı parayı başka kişiler üzerine kayıtlı hesaplarda bulundurduğu ve yönettiği değerlendirilmektedir."