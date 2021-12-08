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Kız öğrenci yurduna erkek girdi! Olay sonrası adli ve idari işlem başlatıldı

Bingöl'deki Pir Ali Bey Kız öğrenci yurduna engelli bir erkeğin girdiği iddiaları üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından adli ve idari işlem başlatıldı. Olaya konu olan down sendromlu kişi ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Haberin detayları...

08.12.2021 15:52 - Son Güncelleme: 08.12.2021 16:29
Kız öğrenci yurduna erkek girdi! Olay sonrası adli ve idari işlem başlatıldı

Kaleönü Mahallesi'ndeki Pir Ali Bey Kız Öğrenci Yurdu'na önceki gece bir erkeğin girdiği ve öğrencileri elindeki bıçakla rahatsız ettiği ileri sürüldü.

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Kız öğrenci yurduna erkek girdi! Olay sonrası adli ve idari işlem başlatıldı

Öğrenciler, yurtta, 'güvenlik zafiyeti' olduğu iddiasıyla hem odalarının penceresine çıkıp hem de yurdun önünde toplanarak eylem yaptı.

Kız öğrenci yurduna erkek girdi! Olay sonrası adli ve idari işlem başlatıldı

ENGELLİ ÇIKTI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, yaptığı araştırmada, yurda giren kişinin down sendromlu olduğunu belirledi. Gençlik ve Spor il Müdürlüğü, olayla ilgili adli ve idari işlem başlattı.

Kız öğrenci yurduna erkek girdi! Olay sonrası adli ve idari işlem başlatıldı

"MÜSTERİH OLUN"

Yapılan yazılı açıklamada, "06.12.2021 Pazartesi günü saat 19.50 civarında Pir Ali Bey Kız öğrenci yurduna, engelli down sendromlu bir şahsın girmesi üzerine ilgili şahıs yurt personeli tarafından dışarı çıkarılmıştır. Müdürlüğümüzce gerekli yasal ve idari işlemler başlatılmıştır. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz için gerekli güvenlik tedbirlerinin üst düzeyde alındığı, öğrencilerimizin ve ailelerinin konu ile ilgili müsterih olmaları gerektiği bilgisi kamuoyuna saygı ile arz olunur" denildi.

Kız öğrenci yurduna erkek girdi! Olay sonrası adli ve idari işlem başlatıldı

"KIZIN ÇIĞLIĞI ÜZERİNE KORKUP KAÇTI"

Yurtta kalan, ismini vermek istemeyen bir öğrenci, "Kimliği belirsiz bir kişi, gece saatlerinde kız yurdunda, bir arkadaşımızın odasına girmesiyle, yurttaki kızların çığlığı üzerine korkup kaçtı. Kaçan kişinin down sendromlu olduğu ortaya çıktı. Yaşanılan bu olaylardan sonra kendimizi güvende hissedemiyoruz. Korkuyoruz.

Kız öğrenci yurduna erkek girdi! Olay sonrası adli ve idari işlem başlatıldı

"GÜVENLİK YETERSİZ VE UMURSAMAZ"

Gece uyurken kapılarımıza arkadan destek vererek kendimizi korumaya çalışıyoruz. Kimse yardım etmiyor. Güvenlik yetersiz ve umursamaz. Hayatımızdan endişe ediyoruz. Bizim yetkililerden isteğimiz, güvenliğin artırılması ve güvenlik kameralarının aktif şekilde çalışmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

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