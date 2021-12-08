Kız öğrenci yurduna erkek girdi! Olay sonrası adli ve idari işlem başlatıldı

"MÜSTERİH OLUN"

Yapılan yazılı açıklamada, "06.12.2021 Pazartesi günü saat 19.50 civarında Pir Ali Bey Kız öğrenci yurduna, engelli down sendromlu bir şahsın girmesi üzerine ilgili şahıs yurt personeli tarafından dışarı çıkarılmıştır. Müdürlüğümüzce gerekli yasal ve idari işlemler başlatılmıştır. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz için gerekli güvenlik tedbirlerinin üst düzeyde alındığı, öğrencilerimizin ve ailelerinin konu ile ilgili müsterih olmaları gerektiği bilgisi kamuoyuna saygı ile arz olunur" denildi.