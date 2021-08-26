Sokak köpeklerinden kaçan 13 yaşındaki Arda otomobilin çarpması sonucu öldü! O anlar kamerada

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Arda Doruk'u ambulansla hastaneye kaldırdı. Sürücü M.B. ise polis tarafından gözaltına alındı. Yoğun bakım servisinde bir gün yaşam mücadelesi veren Arda Doruk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.B., kazada kusurlu bulunmadığı için ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

