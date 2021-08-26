Büyük Menderes Nehri'nin eski yatağında binlerce balık telef oldu! Kuşlar akın etti
Aydın Koçarlı'da Büyük Menderes Nehri'nin eski yatağındaki sular çekildi. Bunun sonucunda oksijensiz kalan binlerce balık ise telef oldu. Balık ölümleri bölge halkını üzerken çok sayıda kuş ise ölü balıkları yemek için nehir yatağına akın etti.
Kentte, DSİ tarafından alınan karar üzerine haziran ve temmuz aylarından barajlardan Büyük Menderes Nehri'ne salınan sularla çiftçiler başta pamuk olmak üzere ürünlerini 2 kez suladı. Yılda 4 kez sulama yapan çiftçiler, 15 Ağustos itibari ile barajlardan su salınması kesilince ürünlerinin kurumaması için çevredeki azmaklara yöneldi.
Kırsal Yeniköy ve Bıyıklı mahallerinin alt kısmında bulunan 5 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri eski yatağı da bunlardan biri oldu. Bölgedeki çiftçiler ürünlerini sulamak için buradan traktörlerle tarlarındaki kanallara su çekmeye başladı.
Her gün çok sayıda traktörün su çektiği nehrin eski yatağında sular bitme noktasına geldi. Su azalınca oksijen seviyesinin düşmesi sonucu binlerce balık da telef oldu. Balık ölümleri üzerine çiftçiler, tedbir alınması için başta DSİ ve Tarım ve Orman Müdürlükleri olmak üzere belirli yerlere giderek dilekçe verdi.
'SIRAYLA SULAMA YAPILSA BU DURUMA GELİNMEZDİ'
Mahalleli olarak balıkların kurtarılmasını istediklerini belirten çiftçi Muhammet Çakır, yetkililere durumu bildirdiğini söyledi. Çakır, "Balık ölümlerinin nedeni kontrolsüz su çekildiği için su seviyesi çok düştü ve oksijensiz kalan balıklarda ölmeye başladı.