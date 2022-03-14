Vav TV İzle
Haberler Yaşam İstanbul Esenyurt'ta minibüsün altında kalan 3 yaşındaki çocuk ölüme böyle yürüdü

İstanbul Esenyurt'ta minibüsün altında kalan 3 yaşındaki çocuk ölüme böyle yürüdü

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde feci bir olay yaşandı... Yola fırlayan 3 yaşındaki Ali G. isimli çocuk minibüsün altında kaldı. Ağır yaralanan talihsiz çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan çocuğun minibüs altında kaldığı anlar bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar ve olay anı...

14.03.2022 18:50 - Son Güncelleme: 14.03.2022 18:59
İstanbul Esenyurt’ta minibüsün altında kalan 3 yaşındaki çocuk ölüme böyle yürüdü

İstanbul Esenyurt'ta , annesinin emanet ettiği arkadaşının elinden kurtularak yola çıkan 3 yaşındaki çocuk minibüsün altında kalarak, öldü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul Esenyurt’ta minibüsün altında kalan 3 yaşındaki çocuk ölüme böyle yürüdü

Kaza anını güvenlik kamerası kaydetti.

İstanbul Esenyurt’ta minibüsün altında kalan 3 yaşındaki çocuk ölüme böyle yürüdü

Olay saat 14.20 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi 1869 Sokak'ta meydana geldi.

İstanbul Esenyurt’ta minibüsün altında kalan 3 yaşındaki çocuk ölüme böyle yürüdü

Annesi, 3 yaşındaki Ali G.'yi arkadaşına emanet etti.

İstanbul Esenyurt’ta minibüsün altında kalan 3 yaşındaki çocuk ölüme böyle yürüdü

Kadının elinden kurtulan ve yola çıkan Ali G., o sırada yoldan geçen 34 UVP 19 plakalı minibüsün altında kaldı.

SON DAKİKA