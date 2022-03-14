İstanbul Esenyurt'ta minibüsün altında kalan 3 yaşındaki çocuk ölüme böyle yürüdü
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde feci bir olay yaşandı... Yola fırlayan 3 yaşındaki Ali G. isimli çocuk minibüsün altında kaldı. Ağır yaralanan talihsiz çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan çocuğun minibüs altında kaldığı anlar bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar ve olay anı...
14.03.2022 18:50 - Son Güncelleme: 14.03.2022 18:59