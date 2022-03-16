KKTC’de suikasta uğrayan Halil Falyalı’nın eşinden yürek burkan davet! Sosyal medya hesabından duyurdu

ÖZGE FALYALI: IŞIĞIM, GÖZÜMÜN NURU...

Özge Falyalı; oğulları Cahit ile kızları Nehir ve Irmak adına da yaptığı davette eşi için, "Dünyadaki ışığım, evlatlarımın babası, gözümün nuru. Her zaman bizimle olacaksın. Yattığın yer nur olsun, mekanın cennet olsun" dedi.