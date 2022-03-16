KKTC'de suikasta uğrayan Halil Falyalı'nın eşinden yürek burkan davet! Sosyal medya hesabından duyurdu
Halil Falyalı'nın suikasta uğraması KKTC ve İstanbul'da en çok konuşulan konular arasında yer almıştı. Falyalı cinayeti ile ilgili Söylemez Kardeşler tutuklanmıştı. Halil Falyalı'nın eşi yürek burkan daveti sosyal medya hesabından 'Dünyadaki ışığım, gözümün nuru. Her zaman bizimle olacaksın' diye duyurdu.
16.03.2022 10:34 - Son Güncelleme: 16.03.2022 10:34
KKTC'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kumarhane ve otel işletmecisi Halil Falyalı'nın cinayetine ilişkin soruşturma sürerken, ailesi de 40'ı için mevlid okutmaya hazırlanıyor.
HALİL FALYALI'NIN EŞİNDEN ACI DAVET
10 yıllık eşi Halil Falyalı'nın kaybının ardından sosyal medyada "Dünyada sevginin en güzelini yaşattın bana, kalbimdesin, canımdasın, her nefesimdesin" şeklinde paylaşım yapan Özge Taşker Falyalı, şimdi de duygu dolu davetle dikkat çekti.
40 GÜN GEÇTİ
Ailece çekilmiş fotoğraflarına da yer veren Özge Falyalı, Halil Falyalı için düzenledikleri mevlid ile ilgili de şu bilgileri verdi: