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KKTC'de suikasta uğrayan Halil Falyalı'nın eşinden yürek burkan davet! Sosyal medya hesabından duyurdu

Halil Falyalı'nın suikasta uğraması KKTC ve İstanbul'da en çok konuşulan konular arasında yer almıştı. Falyalı cinayeti ile ilgili Söylemez Kardeşler tutuklanmıştı. Halil Falyalı'nın eşi yürek burkan daveti sosyal medya hesabından 'Dünyadaki ışığım, gözümün nuru. Her zaman bizimle olacaksın' diye duyurdu.

16.03.2022 10:34 - Son Güncelleme: 16.03.2022 10:34
KKTC’de suikasta uğrayan Halil Falyalı’nın eşinden yürek burkan davet! Sosyal medya hesabından duyurdu

KKTC'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kumarhane ve otel işletmecisi Halil Falyalı'nın cinayetine ilişkin soruşturma sürerken, ailesi de 40'ı için mevlid okutmaya hazırlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
KKTC’de suikasta uğrayan Halil Falyalı’nın eşinden yürek burkan davet! Sosyal medya hesabından duyurdu

HALİL FALYALI'NIN EŞİNDEN ACI DAVET
10 yıllık eşi Halil Falyalı'nın kaybının ardından sosyal medyada "Dünyada sevginin en güzelini yaşattın bana, kalbimdesin, canımdasın, her nefesimdesin" şeklinde paylaşım yapan Özge Taşker Falyalı, şimdi de duygu dolu davetle dikkat çekti.

KKTC’de suikasta uğrayan Halil Falyalı’nın eşinden yürek burkan davet! Sosyal medya hesabından duyurdu

ÖZGE FALYALI: IŞIĞIM, GÖZÜMÜN NURU...
Özge Falyalı; oğulları Cahit ile kızları Nehir ve Irmak adına da yaptığı davette eşi için, "Dünyadaki ışığım, evlatlarımın babası, gözümün nuru. Her zaman bizimle olacaksın. Yattığın yer nur olsun, mekanın cennet olsun" dedi.

KKTC’de suikasta uğrayan Halil Falyalı’nın eşinden yürek burkan davet! Sosyal medya hesabından duyurdu

40 GÜN GEÇTİ
Ailece çekilmiş fotoğraflarına da yer veren Özge Falyalı, Halil Falyalı için düzenledikleri mevlid ile ilgili de şu bilgileri verdi:

KKTC’de suikasta uğrayan Halil Falyalı’nın eşinden yürek burkan davet! Sosyal medya hesabından duyurdu

"Aramızdan ayrılışının 40. günü münasebetiyle 18 Mart günü Kumyalı'daki evimizde saat 16.00'da ve 19 Mart Cumartesi günü saat 13.00'te Çatalköy'deki evimizde aziz ruhuna atfen okutacağımız Mevlid-i Şerif'e tüm dost, akraba ve sevenleri davet olunur."

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