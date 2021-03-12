Sokak kısıtlaması başladı! Ankara, İstanbul ve İzmir'de Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı var mı?
Türkiye genelinde saat 21.00 itibariyle sokak kısıtlaması başladı. Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Türkiye'nin normalleşme sürecine geçtiğini duyurmuştu. Normalleşmeye Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs vaka yoğunluğuna göre belirlediği haritaya göre kademe kademe geçildi. Normalleşmenin ikinci hafta sonu için vatandaşlar "Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? Normalleşmenin ilk hafta sonunda ne yasak ne serbest? Ankara, İstanbul ve İzmir'de Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte Cumartesi sokağa çıkma yasağı olan ve sokağa çıkma yasağı kalkan illerin tamamı...
12.03.2021 20:46
- Son Güncelleme: 12.03.2021 21:13
Peki, cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte sokağa çıkma yasağı uygulamasının detayları...
'Yerinde karar' döneminin başlamasının ardından risk durumlarına göre, bazı illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırılırken; bazı illerde ise yalnızca pazar günü devam edeceği kararlaştırıldı. Hafta içi sokağa çıkma yasağının tüm illerde süreceği bildirildi.