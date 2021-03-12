Sokak kısıtlaması başladı! Ankara, İstanbul ve İzmir'de Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı var mı?

Peki, cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte sokağa çıkma yasağı uygulamasının detayları...

'Yerinde karar' döneminin başlamasının ardından risk durumlarına göre, bazı illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırılırken; bazı illerde ise yalnızca pazar günü devam edeceği kararlaştırıldı. Hafta içi sokağa çıkma yasağının tüm illerde süreceği bildirildi.