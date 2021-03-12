Mevcut tutara ilave 10 bin lira ek destek veriliyor! 15 destek için fırsat sürüyor! İşte başvuru koşulları...
Kendi işini kurmak isteyen kadınlara devlet tarafından pek çok destek sunuluyor. Kimisi izinle ilgili destekler sağlanırken bir kısmı da ödemelerle ilgili oluyor. KOSGEB, kadın girişimcilere Girişimciliği Geliştirme destek Programı kapsamında mevcut destek tutarına ilave her bir performans dönemi için 5 bin lira kaynak sağlıyor. 2 performans dönemi için 10 bin lira ilave destek alınıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem kadınlara sağlanan destekleri aHaber canlı yayınında tek tek anlattı.
Mevcut tutara ilave 10 bin lira ek destek veriliyor! 15 destek için fırsat sürüyor! Destekler için başvuru koşulları vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. Türkiye'de çalışma hayatında kadın sayısı son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle artmaya başladı. Kadınların çalışma hayatında daha fazla yer almasının ardından birçok düzenleme de hayatımıza girmeye başladı. Bugün yasalarımızda 15 ayrı destek kadınlar için uygulanıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem destekler hakkında merak edilenleri anlattı.
* 1.068 TL PRİMLE EMEKLİLİK: Bir işyeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler, gezici olarak bir mesleği icra edenler, evlerde işçi almamak şartıyla üretim yapıp satanlar vergiden muaf esnaf sayılıyor. Belgesi olanlar SGK'ya müracaat ederek bu yıl için 28 gün prim ödeyip 30 gün üzerinden sigortalı oluyor. Bu yıl ayda bin 68 lira ödenerek sigortalı olunabiliyor.