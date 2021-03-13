Arabanız bu hale mi geliyor aman dikkat! Çözümü çok kolay
Araba camınız buğulanıyorsa çözümü de var. Otomobilinizin camları buğulanıyorsa, bu yöntem sayesinde camlarınızı kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Mutlaka bilmeniz gereken ilginç bilim ve teknolojik ipuçları ve dünyaya dair şaşırtıcı bilgiler...
13.03.2021 06:31
- Son Güncelleme: 13.03.2021 06:31
Teknolojinin gelişmesiyle beraber araçlarda bir çok konuda rahatlık sağlandı. Ancak araba camında oluşan buğulanmaya henüz tam anlamıyla bir çözüm bulunamadı. Peki gerçekten bunun bir çözümü yok mu?
Evet kurtuluş yolu var! Öncelikle bir tıraş köpüğü ve beze ihtiyacınız olacak.
Önce aracın buğulanan camını iyice temizlemeniz gerekiyor; ardından camın nemini aldıktan sonra da tıraş köpüğünü cama sıkın; bez ile birlikte de iyiye etrafa yayın.
Son olarak temiz bezle köpüğü temizledikten sonra buğulanma sorununu çözdüğünüzü göreceksiniz!
Durun, daha bitmedi!
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