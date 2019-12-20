Vahşi doğada akılalmaz görüntü! İşin sonu çok değişik bitti! Bufalo yavru file saldırdı fakat...

Vahşi doğada akılalmaz görüntüler gelmeye devam ediyor. Son gelen görüntü ise gerçekten inanılmaz. Bir yerde dev bufalo diğer yerde ise yavru küçük fil. Uçsuz bucaksız Afrika topraklarında yaşanan ilginç olay böyle görüntülendi. Bir bebek fil ile bufalonun karşılaştığı o anlar kameralara yansıdı ama işin sonucu sandığını gibi bitmedi. Bebek file saldıran ve onu yerden yere vuran bufalonun sonu kötü bitti. Fil, hortumlular takımının filgiller familyasını oluşturan memeli bir hayvandır. Geleneksel olarak Asya fili ve Afrika fili olmak üzere iki türü tanınır; ancak bazı kanıtlara dayanarak Afrika savan fili ile Afrika orman filinin de iki ayrı tür olduğu öne sürülür.

20.12.2019 13:27 - Son Güncelleme: 20.12.2019 13:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





