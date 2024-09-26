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Meteoroloji'den sis ve pus uyarısı! Sıcaklıklar nerede artacak? | HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahminini paylaştı. Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde bulutlanmanın etkili olması beklenirken bazı bölgeler için sis ve pus uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporunda hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği kaydedildi. İşte il il hava durumu...

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 09:29 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 09:29
Meteoroloji’den sis ve pus uyarısı! Sıcaklıklar nerede artacak? | HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük hava durumu tahminine göre, Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde bulutlanma etkili olacak.

Meteoroloji’den sis ve pus uyarısı! Sıcaklıklar nerede artacak? | HAVA DURUMU

Özellikle Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yerel sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Meteoroloji’den sis ve pus uyarısı! Sıcaklıklar nerede artacak? | HAVA DURUMU

SİS VE PUS UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis oluşabileceği konusunda uyarıda bulundu. Sis nedeniyle görüş mesafesinin azalabileceği ve özellikle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

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