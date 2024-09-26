Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün günlük hava durumu tahminine göre, Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde bulutlanma etkili olacak.

Özellikle Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde yerel sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

SİS VE PUS UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis oluşabileceği konusunda uyarıda bulundu. Sis nedeniyle görüş mesafesinin azalabileceği ve özellikle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.