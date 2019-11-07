Görenler gözlerine inanamıyor! Burası Japonya değil Türkiye! Bu restoranda masalar tablet garsonlar robot!
İstanbul Ataköy'de bir işletmecinin hizmete sunduğu teknolojik restoran, görenleri şaşkına uğratıyor. Müşterilerin kendilerini Japonya'da hissetmesine sebep olan restoranda masalar tablet, garsonlar ise robot. İşte o restoran…
07.11.2019 10:39
- Son Güncelleme: 07.11.2019 10:46
Türkiye'nin ilk teknolojik restoranı, yurt dışındaki benzer restoranlardan esinlenerek hayata geçirildi.
İki aydır Ataköy'de hizmet veren restoran, tablet özelliğine sahip masaları, robot garsonları ile büyük ilgi görüyor.
Restorana gelen müşteriler ilk önce internet altyapısı olan tablet şeklindeki masalardaki dijital menüden istediği yemeği seçiyor.
Müşterinin tercih ettiği menü, mutfaktaki bilgisayar ekranına düşüyor. Aşçı tarafından hazırlanan yemekler daha sonra robot garsonların servis tepsisine yerleştiriliyor.
Restoranda, "Rozzy" ve "Robo" adı verilen üç robot garson hizmet veriyor. Müşterilerle diyaloğa da giren robotlar, "Ben Rozz, bu sizin tabağınız. Dönmem için koluma dokunabilir misiniz?" diye konuşuyor.