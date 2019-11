Mevlid kandilini nasıl ihya etmeliyiz? Mevlid kandili duaları nedir, hangi ibadetler yapılmalıdır? Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetler, dualar ve çeşitli etkinliklerle geçecek.

Mevlid Kandili müslümanların bayramıdır, neşe ve sevinç günüdür. Mevlid kandili rebîülevvel ayının on ikinci, Regaib receb ayının ilk cuma, Mi'rac aynı ayın yirmi yedinci, Berat şâban ayının on beşinci, Kadir ise ramazan ayının yirmi yedinci gecesi. Zikredilen rakamlar daima geceden sonra gelen güne aittir.

MEVLİD KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU - TIKLA ÖĞREN