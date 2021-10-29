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Sivas'ta sağlık çalışanlarını taşıyan tur midibüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberleri... Sivas'ın Kangal ilçesinde sağlık çalışanlarını taşıyan tur midibüsü devrildi. Kazada midibüste bulunan doktor Hasan Hüseyin Saltık (67) hayatını kaybetti, yaralanan 24 kişi ambulanslarla ilçe hastanesine kaldırıldı. İşte detaylar...

29.10.2021 01:38 - Son Güncelleme: 29.10.2021 01:39
Sivas’ta sağlık çalışanlarını taşıyan tur midibüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Sivas'ın Kangal ilçesinde sağlıkçıları taşıyan tur midibüsü devrildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sivas’ta sağlık çalışanlarını taşıyan tur midibüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

N.A. yönetimindeki 55 AAD 524 plakalı tur midibüsü, Sivas-Malatya kara yolunun Kangal ilçesi girişinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Sivas’ta sağlık çalışanlarını taşıyan tur midibüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

1 DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ

Kazada midibüste bulunan doktor Hasan Hüseyin Saltık (67) hayatını kaybetti, yaralanan 24 kişi ambulanslarla ilçe hastanesine kaldırıldı.

Sivas’ta sağlık çalışanlarını taşıyan tur midibüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Midibüstekilerin sağlık çalışanları olduğu ve bir tur kapsamında Samsun'dan Güney Doğu illerine gittikleri öğrenildi.

Sivas’ta sağlık çalışanlarını taşıyan tur midibüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Olay yerinden fotoğraflar...

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