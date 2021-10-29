Sivas'ta sağlık çalışanlarını taşıyan tur midibüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberleri... Sivas'ın Kangal ilçesinde sağlık çalışanlarını taşıyan tur midibüsü devrildi. Kazada midibüste bulunan doktor Hasan Hüseyin Saltık (67) hayatını kaybetti, yaralanan 24 kişi ambulanslarla ilçe hastanesine kaldırıldı. İşte detaylar...
29.10.2021 01:38
- Son Güncelleme: 29.10.2021 01:39
1 DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ
Kazada midibüste bulunan doktor Hasan Hüseyin Saltık (67) hayatını kaybetti, yaralanan 24 kişi ambulanslarla ilçe hastanesine kaldırıldı.