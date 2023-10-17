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Bakın aslı ne çıktı! Sivaslı Birol Amca kedi sanıp eve getirdi ama... 2 gün boyunca evde beslemiş: Ekipler apar topar müdahale etti

Birol Doğan, geçtiğimiz günlerde odun toplamak için ormana gitmeye karar verdi. Ancak, ormana vardığında beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Birol Doğan, ormanın derinliklerinde kendisini izleyen bir hayvan olduğunu fark etti. Ancak bu hayvan, Birol için sıradan bir hayvan değildi; gözleri ve duruşuyla sanki bir kedi değil, daha büyük bir yırtıcı hayvana benziyordu. İşte o ilginç görüntüler...

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 14:34 Güncelleme 17 Ekim 2023, 14:34
Bakın aslı ne çıktı! Sivaslı Birol Amca kedi sanıp eve getirdi ama... 2 gün boyunca evde beslemiş: Ekipler apar topar müdahale etti 1

Sivas'ın doğal güzelliklerle dolu ormanlarında yaşanan sıradışı bir hikaye, bölge halkını ve yetkilileri hayrete düşürdü. Küplüce Köyü'nde yaşayan ve geçimini odunculuk yaparak sağlayan Birol Doğan, bir gün ormanda dolaşırken karşısına çıkan sıradışı bir hayvanı kedi sanarak eve götürdü. Ancak bu hikaye, klasik bir "kedi" hikayesi değildi...

Bakın aslı ne çıktı! Sivaslı Birol Amca kedi sanıp eve getirdi ama... 2 gün boyunca evde beslemiş: Ekipler apar topar müdahale etti 2

Şaşkına çeviren olay Sivas'ın Koyulhisar İlçesi'ndeki Küplüce köyünde yaşandı. Birol Doğan, odun toplamak için gittiği ormanda kedi zannettiği vaşak yavrusuyla karşılaştı. Annesi öldüğü tahmin edilen vaşak, Doğan'ın peşinden ayrılmadı.

Bakın aslı ne çıktı! Sivaslı Birol Amca kedi sanıp eve getirdi ama... 2 gün boyunca evde beslemiş: Ekipler apar topar müdahale etti 3

Doğan'ın 71 yaşındaki annesi Hacer Doğan, fotoğrafını çekerek İstanbul'da yaşayan oğluna gönderdiği hayvanın vaşak olduğunu öğrenince hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şubesi ekiplerini aradı.

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