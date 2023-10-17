Bakın aslı ne çıktı! Sivaslı Birol Amca kedi sanıp eve getirdi ama... 2 gün boyunca evde beslemiş: Ekipler apar topar müdahale etti

Sivas'ın doğal güzelliklerle dolu ormanlarında yaşanan sıradışı bir hikaye, bölge halkını ve yetkilileri hayrete düşürdü. Küplüce Köyü'nde yaşayan ve geçimini odunculuk yaparak sağlayan Birol Doğan, bir gün ormanda dolaşırken karşısına çıkan sıradışı bir hayvanı kedi sanarak eve götürdü. Ancak bu hikaye, klasik bir "kedi" hikayesi değildi...
Şaşkına çeviren olay Sivas'ın Koyulhisar İlçesi'ndeki Küplüce köyünde yaşandı. Birol Doğan, odun toplamak için gittiği ormanda kedi zannettiği vaşak yavrusuyla karşılaştı. Annesi öldüğü tahmin edilen vaşak, Doğan'ın peşinden ayrılmadı.