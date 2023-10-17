Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketleriyle ilgili tüm gerçekleri anlattı: Şüpheli para transferleri dikkat çekti! Dilan Polat'tan açıklama: Hepimizin psikolojisi bozuldu

Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla Türkiye'nin gündemine oturan Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Kahvesine altın tozu atan, her fırsatta zengiliğini göze sokmaya çalışan Polat ailesi ile alakalı sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ardından MASAK harekete geçti. Konu ile alakalı bir rapor yayımlayan MASAK'ın yer verdiği ifadeler ise gündeme bomba gibi düştü. MASAK'ın eski yöneticisi Ramazan Başak, katıldığı bir programda Dilan ve Engin Polat'ın iş yerlerini, içeriklerini anlatırken, tüm yapılanlara ve yapılabilme ihtimali olan usulsüz işlemlere dair bilgi verdi. Öte yandan Twitter'da gazetecilerin ve avukatların yer aldığı bir sohbet odasında katılımcıların sorularını yanıtlan Dilan ve Engin çifti gergin anlar yaşadı. Dilan Polat, yaşanan gerginliğin ardından özür dileyerek evde herkesin psikolojisi bozuk dedi.