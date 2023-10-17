Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketleriyle ilgili tüm gerçekleri anlattı: Şüpheli para transferleri dikkat çekti! Dilan Polat'tan açıklama: Hepimizin psikolojisi bozuldu

Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla Türkiye'nin gündemine oturan Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Kahvesine altın tozu atan, her fırsatta zengiliğini göze sokmaya çalışan Polat ailesi ile alakalı sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ardından MASAK harekete geçti. Konu ile alakalı bir rapor yayımlayan MASAK'ın yer verdiği ifadeler ise gündeme bomba gibi düştü. MASAK'ın eski yöneticisi Ramazan Başak, katıldığı bir programda Dilan ve Engin Polat'ın iş yerlerini, içeriklerini anlatırken, tüm yapılanlara ve yapılabilme ihtimali olan usulsüz işlemlere dair bilgi verdi. Öte yandan Twitter'da gazetecilerin ve avukatların yer aldığı bir sohbet odasında katılımcıların sorularını yanıtlan Dilan ve Engin çifti gergin anlar yaşadı. Dilan Polat, yaşanan gerginliğin ardından özür dileyerek evde herkesin psikolojisi bozuk dedi.
Ülke gündemine damga vuran Dilan Polat ve Engin Polat hakkındaki suçlamalarının ardı arkası kesilmiyor, her gün bir yenisi daha ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Dilan Polat, eşi ve yakınları hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun soruşturma yaptığı ortaya çıkmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK'ın eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak,katıldığı bir programda lüks yaşantısını gözler önüne seren "kara para aklama" iddialarıyla sarsılan Dilan ve Engin Polat çiftiyle ilgili iddiaların içeriklerini anlattı.
Başak, 'Polat ailesi ve yakınlarına ait olan 16 şirketin ortak bir özelliği var. Tek elden yönetiliyor. Daha çok Engin Polat ve Dilan Polat'ın hakimiyetinde ve etkinliğinde yürütülüyor. Tedarikçi olarak nitelendirilen şirketlerin ortak özellikleri de gerçek bir mal alışı gerçekleştirebilecek bir niteliğe sahip değiller. Haklarında sahte belge düzneleme iddiaları bulunuyor. Borçlarını ödemiyorlar. Bankacılık işlemlerini gerçekleştiremiyorlar. Bankacılık sistemi üzerinden geçmiyorsa biz bu duruma şüphelş bakarız. Nakit ticareti varsa burada yasa dışı işlem yapıldığını düşünüyoruz." dedi.
DUDAK UÇUKLATAN SERMAYE ARTIRIMI
Başak verdiği örneklerde Engin Polat'ın Milda Gayrimenkul Otomotiv şirketinin 2022 yılında 1 milyon TL sermaye ile kurularak 2023 yılında kısa sürede sermaye artırımı yaparak 199 milyon ilaveyle 200 milyon TL'ye çıkmasını "çok büyük bir artış" olarak belirtti.