İstanbul, Adana, İzmir'e tehlike uyarısı! Saat bile verildi! "Tüm Türkiye'yi etkileyecek..."

1 Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Trakya'nın kuzeyi hariç) Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ardahan, Erzincan ve Batman çevrelerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Beklenen şiddetli yağışlar sebebiyle konuyla ilgili peş peşe uyarı yapıldı. İşte güncel hava durumu ve tüm detaylar...

2 🚧🚨 KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 🌧️☔ 16.10.2023 Pazartesi akşam saatlerinden sonra Samsun'un doğusu ile Ordu ve Giresun çevrelerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli (21/50 kg/m2); Trabzon'un doğusu, Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.