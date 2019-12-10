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Şişme kadınla evleniyor! Önce ameliyat masasına yatırdı sonra...

Kazakistan'da yaşayan vücut geliştirme sporcusu Yuri Tolochko, kız arkadaşı olan şişme kadın Margo ile evleneceğini duyurdu. Kız arkadaşı Margo'ya, daha büyük bir görünüme kavuşması için estetik ameliyat da yaptıran Yuri Tolochko, evlilik kararının oldukça ciddi olduğunu söyledi. Rusya'da bir televizyon programına kız arkadaşı Margo ile konuk olan Yuri Tolochko, izleyicileri şaşkına çeviren açıklamalarda bulundu.

10.12.2019 12:25 - Son Güncelleme: 10.12.2019 13:40
Şişme kadınla evleniyor! Önce ameliyat masasına yatırdı sonra...

Vücut geliştirme sporcusu Yuri Tolochko, kız arkadaşı olan şişme kadın Margo ile evleneceğini duyurdu. Kız arkadaşı Margo'ya, daha büyük bir görünüme kavuşması için estetik ameliyat da yaptıran Yuri Tolochko, evlilik kararının oldukça ciddi olduğunu söyledi. Rusya'da bir televizyon programına kız arkadaşı Margo ile konuk olan Yuri Tolochko, izleyicileri şaşkına çeviren açıklamalarda bulundu.

Şişme kadınla evleniyor! Önce ameliyat masasına yatırdı sonra...

Kız arkadaşı Margo'ya, "Seni üzmeyeceğim, doğru zamanda anlayacaksın" diyen Yuri Tolochko'nun ilişkisine dair detaylar dikkat çekti.

Şişme kadınla evleniyor! Önce ameliyat masasına yatırdı sonra...

Kazakistan medyasında yer alan haberlerde Yuri Tolochko'nun Margo ile 8 aydır ilişkisi bulunduğu ve sosyal medya hesaplarında kız arkadaşı ile yaşadığı romantik anlara dair paylaşımlar yaptığı bilgisi verildi.

Şişme kadınla evleniyor! Önce ameliyat masasına yatırdı sonra...

Kız arkadaşı ile zaman zaman anlaşmazlıklar yaşadığını söyleyen Yuri Tolochko, yine de Margo ile evlenmeyi planladığını ifade etti.

Şişme kadınla evleniyor! Önce ameliyat masasına yatırdı sonra...

Kız arkadaşının dış görünümü sebebiyle çekinceleri olduğuna inanan Yuri Tolochko bu sebeple Margo'ya estetik ameliyat yaptırdı.

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