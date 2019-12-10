Şişme kadınla evleniyor! Önce ameliyat masasına yatırdı sonra...

Vücut geliştirme sporcusu Yuri Tolochko, kız arkadaşı olan şişme kadın Margo ile evleneceğini duyurdu. Kız arkadaşı Margo'ya, daha büyük bir görünüme kavuşması için estetik ameliyat da yaptıran Yuri Tolochko, evlilik kararının oldukça ciddi olduğunu söyledi. Rusya'da bir televizyon programına kız arkadaşı Margo ile konuk olan Yuri Tolochko, izleyicileri şaşkına çeviren açıklamalarda bulundu.