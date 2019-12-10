Şişme kadınla evleniyor! Önce ameliyat masasına yatırdı sonra...
Kazakistan'da yaşayan vücut geliştirme sporcusu Yuri Tolochko, kız arkadaşı olan şişme kadın Margo ile evleneceğini duyurdu. Kız arkadaşı Margo'ya, daha büyük bir görünüme kavuşması için estetik ameliyat da yaptıran Yuri Tolochko, evlilik kararının oldukça ciddi olduğunu söyledi. Rusya'da bir televizyon programına kız arkadaşı Margo ile konuk olan Yuri Tolochko, izleyicileri şaşkına çeviren açıklamalarda bulundu.
10.12.2019 12:25
- Son Güncelleme: 10.12.2019 13:40
Vücut geliştirme sporcusu Yuri Tolochko, kız arkadaşı olan şişme kadın Margo ile evleneceğini duyurdu. Kız arkadaşı Margo'ya, daha büyük bir görünüme kavuşması için estetik ameliyat da yaptıran Yuri Tolochko, evlilik kararının oldukça ciddi olduğunu söyledi. Rusya'da bir televizyon programına kız arkadaşı Margo ile konuk olan Yuri Tolochko, izleyicileri şaşkına çeviren açıklamalarda bulundu.
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