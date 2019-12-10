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Genç kıza cinsel organını gösteren sapık tutuklandı! İfadesi şoke etti

Ataşehir'de otomobilinin içerisinde yolda yaya geçen eski basketbolcu D.Ç. adlı kadına adres sorma bahanesiyle yaklaşarak cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan C.A., çıkarıldığı mahkemede "Teşhir suretiyle cinsel taciz" suçundan tutuklandı. C.A.'nın, iki hafta önce de Ümraniye'de A.Ş. isimli bir kadına da yönelik cinsel taciz suçunu işlediği, her iki suçtan da ifadesinin alındığı öğrenildi.

10.12.2019 12:22 - Son Güncelleme: 10.12.2019 12:33
Genç kıza cinsel organını gösteren sapık tutuklandı! İfadesi şoke etti

Ataşehir'de otomobilin içerisinden adres sorma bahanesiyle eski basketbolcu D.Ç.'ye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla C.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Genç kıza cinsel organını gösteren sapık tutuklandı! İfadesi şoke etti

FERMUARIM AÇIK KALMIŞ
8 Aralık 2019 tarihinde Ataşehir'de gideceği yolu kaybettiği için D.Ç.'ye gideceği yeri sorduğunu söylediği öğrenilen C.A.,nın, "Ondan önce lavaboya gitmiştim. Telefonum çalışmıyordu. Yolu öğrenmek adına bir bayana sordum. Bana yaklaştı, adresi tarif ediyordu. O esnada fermuarım açık olduğunu fark ettim. Utancımdan hemen ilerledim. Korktum da. Bayan şahsın kameraya çektiğini fark ettim. Bana küfür eder, rezil olurum diye korkumdan hemen uzaklaştım.

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Genç kıza cinsel organını gösteren sapık tutuklandı! İfadesi şoke etti

BEN EVLİYİM
Şahıs teşhis etmiş ama ben değilim. Ben evliyim. Böyle bir olayı yapmam mümkün değil. İsnat edilen suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Genç kıza cinsel organını gösteren sapık tutuklandı! İfadesi şoke etti

TUTUKLANDI
Emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen C.A., savcılık sorgusunun ardından, "Cinsel taciz" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Genç kıza cinsel organını gösteren sapık tutuklandı! İfadesi şoke etti

C.A.', İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'nde suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, C.A.'nın, "Cinsel taciz" suçundan sevk edildiğini, suçun, "Teşhir suretiyle cinsel taciz" kapsamına girdiğini, bu suç için istenen cezanın üst sınırını gerekçe göstererek tutuklanmasına karar verdi.

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